Новейшая модель зажима CO78 - универсальное решение с высокой функциональностью. Особая Y конструкция с противоскользящими вставками позволяет ему надежно удерживаться на трубах диаметром до 45 мм и плоских поверхностях до 33.5 мм. Помимо этого, прямо на корпусе расположены винтовые отверстия 1/4" и ARRI, а также холодный башмак, а значит вы сможете устанавливать различное оснащение на подходящие элементы окружения.

Гибкость возможностей

Подвижный кронштейн типа Magic arm открывает возможность легко и просто изменять угол наклона и положение оборудования до 1 кг. Вы сможете выбрать необычный ракурс для камеры, осветителя, либо микрофона. Идеальное решение для организации домашней студии или съёмки поездки на велосипеде.

Характеристики: