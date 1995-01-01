Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зажим Ulanzi CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг

  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
  • CO78 Super Clamp Kit, винт 1/4", до 1 кг
Код товара:УТ-00093074
Артикул:C084

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Новейшая модель зажима CO78 - универсальное решение с высокой функциональностью. Особая Y конструкция с противоскользящими вставками позволяет ему надежно удерживаться на трубах диаметром до 45 мм и плоских поверхностях до 33.5 мм. Помимо этого, прямо на корпусе расположены винтовые отверстия 1/4" и ARRI, а также холодный башмак, а значит вы сможете устанавливать различное оснащение на подходящие элементы окружения.

Гибкость возможностей

Подвижный кронштейн типа Magic arm открывает возможность легко и просто изменять угол наклона и положение оборудования до 1 кг. Вы сможете выбрать необычный ракурс для камеры, осветителя, либо микрофона. Идеальное решение для организации домашней студии или съёмки поездки на велосипеде.

Характеристики:

  • Крепление "мама": 1/4", ARRI 1/4", холодный башмак
  • Крепление "папа": ARRI 1/4"
  • Размеры: 89 х 51 х 161 мм
  • Вес: 280 г