Крепление на лямку рюкзака Ulanzi CO62 Go Quick II отлично подойдет для таких сюжетов как съемка в путешествии или походе, рыбалка и так далее. Такой способ размещения камеры обеспечивает запись POV видео (видео от первого лица) с эффектом погружения. Текстильная часть просто оборачивается вокруг лямки и фиксируется «липучкой»-велкро. В комплекте идет адаптер для камер типа GoPro и зажим для телефонов. Камеру можно установить как вертикально, так и горизонтально. Быстросъемное крепление байонетного типа: установите площадку в пазы и поверните по часовой стрелке. Небольшие магниты, встроенные в крепление, обеспечивают большую надежность соединения.

Крепление совместимо с другими аксессуарами Ulanzi Go Quick, что позволяет переставлять камеру между ними буквально за несколько секунд.

Характеристики