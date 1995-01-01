Крепление на рюкзак Ulanzi CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
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Характеристики
Описание
Крепление на лямку рюкзака Ulanzi CO62 Go Quick II отлично подойдет для таких сюжетов как съемка в путешествии или походе, рыбалка и так далее. Такой способ размещения камеры обеспечивает запись POV видео (видео от первого лица) с эффектом погружения. Текстильная часть просто оборачивается вокруг лямки и фиксируется «липучкой»-велкро. В комплекте идет адаптер для камер типа GoPro и зажим для телефонов. Камеру можно установить как вертикально, так и горизонтально. Быстросъемное крепление байонетного типа: установите площадку в пазы и поверните по часовой стрелке. Небольшие магниты, встроенные в крепление, обеспечивают большую надежность соединения.
Крепление совместимо с другими аксессуарами Ulanzi Go Quick, что позволяет переставлять камеру между ними буквально за несколько секунд.
Характеристики
- Материалы: АБС-пластик, поликарбонат, полиэстер
- Размеры: 115 х 82 х 48 мм
- Вес: 100 г
- Нагрузка: до 800 г
- Ширина захвата телефонного зажима: 57 - 90 мм