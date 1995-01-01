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Крепление на рюкзак Ulanzi CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов

  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
  • CO62 Go Quick II для экшн-камер и смартфонов
Код товара:УТ-00079121
Артикул:C064GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Крепление на лямку рюкзака Ulanzi CO62 Go Quick II отлично подойдет для таких сюжетов как съемка в путешествии или походе, рыбалка и так далее. Такой способ размещения камеры обеспечивает запись POV видео (видео от первого лица) с эффектом погружения. Текстильная часть просто оборачивается вокруг лямки и фиксируется «липучкой»-велкро. В комплекте идет адаптер для камер типа GoPro и зажим для телефонов. Камеру можно установить как вертикально, так и горизонтально. Быстросъемное крепление байонетного типа: установите площадку в пазы и поверните по часовой стрелке. Небольшие магниты, встроенные в крепление, обеспечивают большую надежность соединения.

Крепление совместимо с другими аксессуарами Ulanzi Go Quick, что позволяет переставлять камеру между ними буквально за несколько секунд.

Характеристики

  • Материалы: АБС-пластик, поликарбонат, полиэстер
  • Размеры: 115 х 82 х 48 мм
  • Вес: 100 г
  • Нагрузка: до 800 г
  • Ширина захвата телефонного зажима: 57 - 90 мм