Крепление Ulanzi CM010 Baseball Fence Mount позволяет закрепить камеру и телефон на металлической сетке Рабица с размером ячеек до 80 мм с помощью специального зажима. Шарнирный кронштейн типа Magic Arm позволяет свободно настроить положение камеры, положение телефона можно менять только в одной плоскости (вертикальная или горизонтальная ориентация кадра). Крепление поддерживает камеры весом до 900 г, штативный винт 1/4", в комплекте идет адаптер с гребешком для камер типа GoPro. Телефонный зажим также можно использовать для крепления универсального внешнего аккумулятора, который позволит продлить время записи.

Ширина телефона: до 85 мм

Ширина ячеек сетки: до 80 мм

Максимальный вес камеры: 900 г

Материалы: АБС пластик, поликарбонат, алюминиевый сплав, силикон

Размеры: 110 х 92 х 48 мм

Размеры упаковки: 13 х 11.5 х 6 см

Вес брутто: 300 г