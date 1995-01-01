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Крепление Ulanzi CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры

  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
  • CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
Код товара:УТ-00071115
Артикул:3313/CM010

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление Ulanzi CM010 Baseball Fence Mount позволяет закрепить камеру и телефон на металлической сетке Рабица с размером ячеек до 80 мм с помощью специального зажима. Шарнирный кронштейн типа Magic Arm позволяет свободно настроить положение камеры, положение телефона можно менять только в одной плоскости (вертикальная или горизонтальная ориентация кадра). Крепление поддерживает камеры весом до 900 г, штативный винт 1/4", в комплекте идет адаптер с гребешком для камер типа GoPro. Телефонный зажим также можно использовать для крепления универсального внешнего аккумулятора, который позволит продлить время записи.

  • Ширина телефона: до 85 мм
  • Ширина ячеек сетки: до 80 мм
  • Максимальный вес камеры: 900 г
  • Материалы: АБС пластик, поликарбонат, алюминиевый сплав, силикон
  • Размеры: 110 х 92 х 48 мм
  • Размеры упаковки: 13 х 11.5 х 6 см
  • Вес брутто: 300 г