Крепление Ulanzi CM010 Baseball Fence Mount позволяет закрепить камеру и телефон на металлической сетке Рабица с размером ячеек до 80 мм с помощью специального зажима. Шарнирный кронштейн типа Magic Arm позволяет свободно настроить положение камеры, положение телефона можно менять только в одной плоскости (вертикальная или горизонтальная ориентация кадра). Крепление поддерживает камеры весом до 900 г, штативный винт 1/4", в комплекте идет адаптер с гребешком для камер типа GoPro. Телефонный зажим также можно использовать для крепления универсального внешнего аккумулятора, который позволит продлить время записи.