Крепление Ulanzi CM010 Baseball Fence Mount, для смартфона и камеры
Код товара : УТ-00071115
Артикул : 3313/CM010
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крепление Ulanzi CM010 Baseball Fence Mount позволяет закрепить камеру и телефон на металлической сетке Рабица с размером ячеек до 80 мм с помощью специального зажима. Шарнирный кронштейн типа Magic Arm позволяет свободно настроить положение камеры, положение телефона можно менять только в одной плоскости (вертикальная или горизонтальная ориентация кадра). Крепление поддерживает камеры весом до 900 г, штативный винт 1/4", в комплекте идет адаптер с гребешком для камер типа GoPro. Телефонный зажим также можно использовать для крепления универсального внешнего аккумулятора, который позволит продлить время записи.
- Ширина телефона: до 85 мм
- Ширина ячеек сетки: до 80 мм
- Максимальный вес камеры: 900 г
- Материалы: АБС пластик, поликарбонат, алюминиевый сплав, силикон
- Размеры: 110 х 92 х 48 мм
- Размеры упаковки: 13 х 11.5 х 6 см
- Вес брутто: 300 г