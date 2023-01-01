Держатель Ulanzi Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
Код товара : УТ-00071139
Артикул : 2684/claw backpack
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстросъемное крепление системы Ulanzi Claw для установки камеры или иного оборудования на ремень. Крепление способно выдержать нагрузку до 2.5 кг, что позволяет повесить на лямку рюкзака даже крупную камеру с оснащением
Основная часть имеет надёжную систему фиксации для безопасности аппаратуры. При помощи специальной ручки вы сможете освободить крепление для смены места
Быстросъёмная площадка отделяется при нажатии большой красной кнопки и совместима с другими креплениями Claw