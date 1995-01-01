Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель Ulanzi Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак

  • Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
  • Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
  • Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
  • Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
  • Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
  • Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
  • Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
Код товара:УТ-00071139
Артикул:2684/claw backpack

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Быстросъемное крепление системы Ulanzi Claw для установки камеры или иного оборудования на ремень. Крепление способно выдержать нагрузку до 2.5 кг, что позволяет повесить на лямку рюкзака даже крупную камеру с оснащением

Основная часть имеет надёжную систему фиксации для безопасности аппаратуры. При помощи специальной ручки вы сможете освободить крепление для смены места

Быстросъёмная площадка отделяется при нажатии большой красной кнопки и совместима с другими креплениями Claw