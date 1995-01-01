Держатель Ulanzi Claw Clip Camera, быстросъемный, на рюкзак
Код товара:УТ-00071139
Артикул:2684/claw backpack
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДругое
Описание
Быстросъемное крепление системы Ulanzi Claw для установки камеры или иного оборудования на ремень. Крепление способно выдержать нагрузку до 2.5 кг, что позволяет повесить на лямку рюкзака даже крупную камеру с оснащением
Основная часть имеет надёжную систему фиксации для безопасности аппаратуры. При помощи специальной ручки вы сможете освободить крепление для смены места
Быстросъёмная площадка отделяется при нажатии большой красной кнопки и совместима с другими креплениями Claw