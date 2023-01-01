Универсальная быстросъемная система с винтом 1/4. Представленная модель фиксируется на специальном основании Ulanzi, предназначена для закрепления фотооборудования и видеоустройств. При помощи всего одной кнопки вы сможете быстро зафиксировать и также быстро снять камеру.Также система имеет ARCA совместимое крепление.