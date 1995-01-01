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Комплект Ulanzi Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление

  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
  • Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
Код товара:УТ-00053517
Артикул:2333/Claw Quick Set G2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальная быстросъемная система с винтом 1/4. Представленная модель фиксируется на специальном основании Ulanzi, предназначена для закрепления фотооборудования и видеоустройств. При помощи всего одной кнопки вы сможете быстро зафиксировать и также быстро снять камеру.Также система имеет ARCA совместимое крепление.