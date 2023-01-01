Комплект Ulanzi Claw Aka Quick Release Plate (Generation II), быстросъемное крепление
Код товара : УТ-00053517
Артикул : 2333/Claw Quick Set G2
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальная быстросъемная система с винтом 1/4. Представленная модель фиксируется на специальном основании Ulanzi, предназначена для закрепления фотооборудования и видеоустройств. При помощи всего одной кнопки вы сможете быстро зафиксировать и также быстро снять камеру.Также система имеет ARCA совместимое крепление.