Универсальная быстросъемная система с винтом 1/4. Представленная модель фиксируется на специальном основании Ulanzi, предназначена для закрепления фотооборудования и видеоустройств. При помощи всего одной кнопки вы сможете быстро зафиксировать и также быстро снять камеру.Также система имеет ARCA совместимое крепление.
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