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Объектив для смартфона Ulanzi CL-006, 60 мм телефото

  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
  • CL-006, 60 мм телефото
Код товара:УТ-00084842
Артикул:F006

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Длиннофокусный объектив для смартфонов обеспечивает увеличение приблизительно 2-2.5х*, позволяя при этом использовать основную, лучшую камеру вашего телефона. Хорошо подходит для съемки с расстояния, а также для портретов. В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.

Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.

Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.

  • Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах
  • Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте: 60 мм
  • Максимальное увеличение: до 2.5х*
  • Размеры: 46 х 34 мм
  • Вес: 102 г

* максимальное увеличение зависит от модели телефона.