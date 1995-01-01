Длиннофокусный объектив для смартфонов обеспечивает увеличение приблизительно 2-2.5х*, позволяя при этом использовать основную, лучшую камеру вашего телефона. Хорошо подходит для съемки с расстояния, а также для портретов. В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.

Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.

Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.

Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах

Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте: 60 мм

Максимальное увеличение: до 2.5х*

Размеры: 46 х 34 мм

Вес: 102 г

* максимальное увеличение зависит от модели телефона.