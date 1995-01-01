Сверхширокоугольный универсальный объектив для смартфонов обеспечивает угол обзора 110°, позволяя использовать при этом основную, лучшую камеру вашего телефона. Он также хорошо подходит для макросъемки небольших объектов: максимальное увеличение составляет 0.5х, а минимальная дистанция съемки – всего 30-40 мм (в зависимости от модели телефона). В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.

Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.

Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.