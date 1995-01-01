Объектив для смартфона Ulanzi CL-005, широкоугольный + макро, 16 мм
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Описание
Сверхширокоугольный универсальный объектив для смартфонов обеспечивает угол обзора 110°, позволяя использовать при этом основную, лучшую камеру вашего телефона. Он также хорошо подходит для макросъемки небольших объектов: максимальное увеличение составляет 0.5х, а минимальная дистанция съемки – всего 30-40 мм (в зависимости от модели телефона). В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.
Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.
Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.
- Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах
- Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте: 16 мм
- Угол поля зрения: 110°
- Размеры: 46 х 25.8 мм
- Вес: 80 г