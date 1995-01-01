Объектив для смартфона Ulanzi CL-004, 8 мм фишай
Код товара:УТ-00084845
Артикул:F007
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Описание
Сверхширокоугольный объектив для смартфонов Ulanzi CL-004 Fisheye обеспечивает поля зрения 200°, а также характерное искажение геометрии в стиле дверного глазка. Используется в творческой фото- и видеосъемке. В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.
Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.
Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.
- Оптическая схема: 6 элементов в 6 группах
- Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте: 8 мм
- Размеры: 46 х 26.3 мм
- Вес: 85 г