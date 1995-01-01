Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив для смартфона Ulanzi CL-004, 8 мм фишай

  • CL-004, 8 мм фишай
  • CL-004, 8 мм фишай
  • CL-004, 8 мм фишай
  • CL-004, 8 мм фишай
  • CL-004, 8 мм фишай
Код товара:УТ-00084845
Артикул:F007

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сверхширокоугольный объектив для смартфонов Ulanzi CL-004 Fisheye обеспечивает поля зрения 200°, а также характерное искажение геометрии в стиле дверного глазка. Используется в творческой фото- и видеосъемке. В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.

Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.

Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.

  • Оптическая схема: 6 элементов в 6 группах
  • Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте: 8 мм
  • Размеры: 46 х 26.3 мм
  • Вес: 85 г