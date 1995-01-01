Объектив для смартфона Ulanzi CL-003, 75 мм макро
Код товара:УТ-00084847
Артикул:F009
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Описание
Макрообъектив для смартфонов обеспечивает увеличение до 10х*, позволяя при этом использовать основную, лучшую камеру вашего телефона. В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.
Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.
Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.
- Оптическая схема: 5 элементов в 5 группах
- Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте: 75 мм
- Максимальное увеличение: до 10х
- Размеры: 46 х 31 мм
- Вес: 104 г
* максимальное увеличение зависит от модели телефона.