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Объектив для смартфона Ulanzi CL-003, 75 мм макро

  • CL-003, 75 мм макро
  • CL-003, 75 мм макро
  • CL-003, 75 мм макро
  • CL-003, 75 мм макро
  • CL-003, 75 мм макро
  • CL-003, 75 мм макро
  • CL-003, 75 мм макро
Код товара:УТ-00084847
Артикул:F009

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Макрообъектив для смартфонов обеспечивает увеличение до 10х*, позволяя при этом использовать основную, лучшую камеру вашего телефона. В комплекте идет универсальный зажим с холодным башмаком для установки дополнительного аксессуара: например, микрофона или небольшого осветителя.

Объектив также совместим с чехлами и клетками для смартфонов, имеющими 17-мм резьбу для оптики.

Объектив выполнен в металлическом корпусе, линзы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением. Зажим внутри покрыт мягким нескользящим материалом, который не царапает ваш телефон при установке.

  • Оптическая схема: 5 элементов в 5 группах
  • Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте: 75 мм
  • Максимальное увеличение: до 10х
  • Размеры: 46 х 31 мм
  • Вес: 104 г

* максимальное увеличение зависит от модели телефона.