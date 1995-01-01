Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель монитора Ulanzi C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг

  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
  • C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
Код товара:УТ-00093069
Артикул:C086

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Держатель монитора Ulanzi C082 - надежный и компактный аксессуар из высокопрочного алюминиевого сплава с ЧПУ-обработкой для точной установки мониторов, светового оборудования или камер. Главная особенность - усовершенствованная рукоятка с плоской головкой. Она обеспечивает удобный хват и позволяет быстро фиксировать положение или регулировать наклон одной рукой, экономя время на площадке.

Благодаря системе демпфирования вы можете настроить плавность движения. Устройство вращается на 360 градусов и отклоняется до 180°, позволяя найти идеальный ракурс. Голова выдерживает нагрузку до 3 кг, а вес самой конструкции составляет всего 80 г. Противоскользящие накладки надежно защищают технику от царапин и предотвращают самопроизвольное смещение. Ulanzi C082 - это большое удобство в минималистичном корпусе, которое не займет много места в рюкзаке.

Характеристики:

  • Допустимая нагрузка: до 3 кг
  • Крепление: холодный башмак, винт 1/4"
  • Регулировки: поворот: 360°, наклон: 180°
  • Материал: алюминий
  • Размер: 6,1 x 6,1 x 3,2 см
  • Вес: 80 г