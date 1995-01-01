Держатель монитора Ulanzi C082 - надежный и компактный аксессуар из высокопрочного алюминиевого сплава с ЧПУ-обработкой для точной установки мониторов, светового оборудования или камер. Главная особенность - усовершенствованная рукоятка с плоской головкой. Она обеспечивает удобный хват и позволяет быстро фиксировать положение или регулировать наклон одной рукой, экономя время на площадке.

Благодаря системе демпфирования вы можете настроить плавность движения. Устройство вращается на 360 градусов и отклоняется до 180°, позволяя найти идеальный ракурс. Голова выдерживает нагрузку до 3 кг, а вес самой конструкции составляет всего 80 г. Противоскользящие накладки надежно защищают технику от царапин и предотвращают самопроизвольное смещение. Ulanzi C082 - это большое удобство в минималистичном корпусе, которое не займет много места в рюкзаке.

Характеристики:​