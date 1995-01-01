Держатель монитора Ulanzi C082 Adjustable Damping Ball Head, наклонно-поворотный, до 3 кг
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Характеристики
Описание
Держатель монитора Ulanzi C082 - надежный и компактный аксессуар из высокопрочного алюминиевого сплава с ЧПУ-обработкой для точной установки мониторов, светового оборудования или камер. Главная особенность - усовершенствованная рукоятка с плоской головкой. Она обеспечивает удобный хват и позволяет быстро фиксировать положение или регулировать наклон одной рукой, экономя время на площадке.
Благодаря системе демпфирования вы можете настроить плавность движения. Устройство вращается на 360 градусов и отклоняется до 180°, позволяя найти идеальный ракурс. Голова выдерживает нагрузку до 3 кг, а вес самой конструкции составляет всего 80 г. Противоскользящие накладки надежно защищают технику от царапин и предотвращают самопроизвольное смещение. Ulanzi C082 - это большое удобство в минималистичном корпусе, которое не займет много места в рюкзаке.
Характеристики:
- Допустимая нагрузка: до 3 кг
- Крепление: холодный башмак, винт 1/4"
- Регулировки: поворот: 360°, наклон: 180°
- Материал: алюминий
- Размер: 6,1 x 6,1 x 3,2 см
- Вес: 80 г