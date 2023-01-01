Шарнирный кронштейн с двумя клешнями позволяет устанавливать различное оборудование на трубы, столешницы, ветки деревьев и другие поверхности толщиной от 12 до 58 мм. Благодаря двум шаровым сочленениям установленное устройство легко регулируется по наклону. Полностью металлическая конструкция из алюминиевого сплава и нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 3.5 кг. Резиновые накладки надежно захватывают и не оставляют царапин на поверхности. Одну из клешней можно снять и заменить на адаптер с винтом 1/4" – для установки камеры, вспышки, светодиодного осветителя или других аксессуаров. Может быть полезен при съемке как в студии, так и на выезде.