Зажим Ulanzi C017 Super Clamp, 2 клешни + винт 1/4", до 3.5 кг
Код товара : УТ-00071109
Артикул : C046GBB1/C017
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Шарнирный кронштейн с двумя клешнями позволяет устанавливать различное оборудование на трубы, столешницы, ветки деревьев и другие поверхности толщиной от 12 до 58 мм. Благодаря двум шаровым сочленениям установленное устройство легко регулируется по наклону. Полностью металлическая конструкция из алюминиевого сплава и нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 3.5 кг. Резиновые накладки надежно захватывают и не оставляют царапин на поверхности. Одну из клешней можно снять и заменить на адаптер с винтом 1/4" – для установки камеры, вспышки, светодиодного осветителя или других аксессуаров. Может быть полезен при съемке как в студии, так и на выезде.
- Размеры: 235 х 85 х 47 мм
- Вес: 349 г
- Размеры адаптера 1/4": 32 х 59 х 22 мм
- Вес адаптера: 40 г