Фотосумка в классическом стиле, Ulanzi BP11 вмещает беззеркальную камеру с 2-3 объективами, планшет 10", вспышку, различные мелочи и повседневные вещи (телефон, ключи, документы и так далее). Пространство в основном отделении организуется с помощью одного раскладного разделителя на липучках. Оно закрывается на молнию, доступ к технике осуществляется через верх. Под клапаном находится достаточно объемный передний карман с парой внутренний кармашков, которые позволяют рассортировать батарейки, зарядные устройства, кабели и прочие аксессуары.

Снаружи по бокам располагаются открытые карманы для бутылки вода, термокружки или настольного штатива типа Gorillapod. Более крупный штатив (или свернутую куртку) можно закрепить снизу с помощью пары ремней. На плечевом ремне имеется широкая плечевая накладка с уплотнителем, поэтому сумку комфортно носить даже при полной загрузке. Ручку, располагающуюся на тыльной панели, можно надеть на рукоятку дорожного чемодана во время дальних поездок.

Спереди на сумке предусмотрена широкая панель из велкро для простого крепления различных нашивок: внешнему виду можно добавить частичку индивидуальности. Внешняя ткань и молнии обладают защитой от брызг, однако долго находиться под дождем не рекомендуется: влага начнет постепенно проникать внутрь через швы.

В целом, это недорогая и достаточно компактная для города сумка, которая обеспечивает хорошую защиту для фототехники, а также может использоваться в качестве повседневной.