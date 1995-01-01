Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сумка-слинг Ulanzi BC08 Camera Sling Bag

  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
  • BC08 Camera Sling Bag
Код товара:УТ-00079113
Артикул:B010

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi BC08 Camera Sling Bag – сумка для фотокамеры с 1-2 объективами, а также для личных вещей. Внутреннее пространство разделено на 3 отделения: центральное, с одним гибким разделителем, отводится под камеру, заднее для планшета или тонкого ноутбука 13", переднее – для различных аксессуаров (вспышка, аккумуляторы, кабели, зарядные устройства и так далее). Сумка закрывается верхним клапаном на липучках-«велкро», что достаточно безопасно для городского ношения, поскольку такие липучки нельзя расстегнуть бесшумно.

Спереди имеется прошивка двумя стропами, позволяющая повесить дополнительные аксессуары, снизу – 2 ремня для крепления небольшого штатива или свернутой куртки. На верхнем клапане также имеется широкая липучка, на которую можно прикрепить кастомные нашивки по вашему усмотрению.

Для ношения предусмотрен ремень с широкой плечевой накладкой: можно носить как на плече, так и через плечо. Также имеется ручка.

Экстерьер выполнен из плотного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, внутри сумка отделана мягким вельветом.