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Сумка для штатива Ulanzi AT-04 Bag

  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
  • AT-04 Bag
Код товара:УТ-00081831
Артикул:B041

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка для компактного штатива и аксессуаров. Внешние размеры: 46 х 15.5 х 11 см. Штатив можно плотно зафиксировать внутри с помощью ремней с «липучками»-велкро, также имеется один внутренний карман для аксессуаров. Сумка выполнена из плотного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, для ношения предусмотрена верхняя ручка и регулируемый по длине плечевой ремень (несъемный).