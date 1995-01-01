Сумка для штатива Ulanzi AT-04 Bag

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Код товара: УТ-00081831 Артикул: B041 Код товара: УТ-00081831 Артикул: B041 Цвет Черный Чехол для Штативов и стоек Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Штативов и стоек Описание Сумка для компактного штатива и аксессуаров. Внешние размеры: 46 х 15.5 х 11 см. Штатив можно плотно зафиксировать внутри с помощью ремней с «липучками»-велкро, также имеется один внутренний карман для аксессуаров. Сумка выполнена из плотного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, для ношения предусмотрена верхняя ручка и регулируемый по длине плечевой ремень (несъемный). Видео Наш обзор

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