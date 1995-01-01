Тележка Ulanzi AT-02 Roller Baseplate предназначена для стоек AT-01, TT51, штативов серий Ombra, VideoGo и других схожих по размерам треног. Вылет каждого плеча стойки регулируется в пределах от 24.5 до 38 см. Каждое колесо оснащено нажимным тормозом для надежной фиксации на месте. При небольшом собственном весе (всего 880 г), тележка выдерживает нагрузку до 20 кг. Тележка позволяет плавно перемещать по съемочной площадке камеру или осветительное оборудование. Очень компактна в сложенном виде: всего 33 см в длину, помещается практически в любую сумку или рюкзак.