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Тележка Ulanzi AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других

  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
  • AT-02 Roller Baseplate, для стойки AT-01 и других
Код товара:УТ-00081866
Артикул:T053

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Тележка Ulanzi AT-02 Roller Baseplate предназначена для стоек AT-01, TT51, штативов серий Ombra, VideoGo и других схожих по размерам треног. Вылет каждого плеча стойки регулируется в пределах от 24.5 до 38 см. Каждое колесо оснащено нажимным тормозом для надежной фиксации на месте. При небольшом собственном весе (всего 880 г), тележка выдерживает нагрузку до 20 кг. Тележка позволяет плавно перемещать по съемочной площадке камеру или осветительное оборудование. Очень компактна в сложенном виде: всего 33 см в длину, помещается практически в любую сумку или рюкзак.

Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик.