Компактный и легкий октабокс с креплением mini Bowens отлично подойдет для таких осветителей как Ulanzi LT028 40W и LT005 60W. В этой модели применена быстрораскладная конструкция: спицы перманентно установлены на металлическое кольцо-адаптер, для взведения достаточно потянуть их по очереди вверх, а для освобождения – сдвинуть в сторону рычажок на кольце. В комплекте идут 2 рассеивателя, внешний и внутренний, которые устанавливаются на «липучки» (велкро), таким же образом устанавливаются и тканевые соты. Соты позволяют (при необходимости) ограничить угол рассеивания света, что создает более контрастный светотеневой рисунок.

С двумя рассеивателями 8-угольный софтбокс обеспечивает округлое световое пятно с плавным угасанием яркости от центра к периферии. Мягкий свет с неглубокими тенями часто применяется в портретной съемке.

Также в комплекте идет мягкий тканевый чехол, затягивающийся на шнурок – он защищает софтбокс от загрязнения во время транспортировки или длительного хранения.

Обратите внимание: данный софтбокс использует крепление mini Bowens, его диаметр меньше стандартного Bowens S, поэтому эта модель подходит только для определенных осветителей.

Характеристики