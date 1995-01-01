Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Октабокс Ulanzi AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens

  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
  • AS-D30 Mini Soft Box, быстрораскладной, 30 см, mini Bowens
Код товара:УТ-00075229
Артикул:L083GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный и легкий октабокс с креплением mini Bowens отлично подойдет для таких осветителей как Ulanzi LT028 40W и LT005 60W. В этой модели применена быстрораскладная конструкция: спицы перманентно установлены на металлическое кольцо-адаптер, для взведения достаточно потянуть их по очереди вверх, а для освобождения – сдвинуть в сторону рычажок на кольце. В комплекте идут 2 рассеивателя, внешний и внутренний, которые устанавливаются на «липучки» (велкро), таким же образом устанавливаются и тканевые соты. Соты позволяют (при необходимости) ограничить угол рассеивания света, что создает более контрастный светотеневой рисунок.

С двумя рассеивателями 8-угольный софтбокс обеспечивает округлое световое пятно с плавным угасанием яркости от центра к периферии. Мягкий свет с неглубокими тенями часто применяется в портретной съемке.

Также в комплекте идет мягкий тканевый чехол, затягивающийся на шнурок – он защищает софтбокс от загрязнения во время транспортировки или длительного хранения.

Обратите внимание: данный софтбокс использует крепление mini Bowens, его диаметр меньше стандартного Bowens S, поэтому эта модель подходит только для определенных осветителей.

Характеристики

  • Вес: нетто: 300 г, брутто: 500 г
  • Размеры: диаметр: 30 см, глубина: 23 см
  • В сложенном положении: 28 х 14.3 х 14.3 см
  • Страна производства: Китай