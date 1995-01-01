Быстрораскладной квадратный софтбокс Ulanzi AS-4545 хорошо подходит для небольших импульсных моноблоков и светодиодных осветителей с байонетом Bowens. Очень быстро готовится к съемке: просто поднимите попарно металлические спицы, заходящие в кольцо-адаптер. И так же быстро складывается: нажмите на кнопки-рычажки, находящиеся над каждой спицей. Два тканевых рассеивателя и серебристая внутренняя поверхность обеспечивают эффективное распространение света по всему софтбоксу, без эффекта «горячих пятен». Тканевые соты, идущие в комплекте, позволяют ограничить угол рассеивания света для создания более контрастного изображения: тени остаются темными.

Софтбоксы применяются в самых разных жанрах: портретной фотографии, съемки для каталогов, рекламной съемки, записи интервью и так далее. Мягкое освещение без глубоких и резко очерченных теней визуально разглаживает кожу, скрывает морщины и складки. При этом вы сохраняете определенный контроль за распределением света для формирования светотеневого рисунка.

Широко распространенное байонетное крепление Bowens делает данный софтбокс совместимым с широким спектром осветителей.