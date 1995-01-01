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Софтбокс Ulanzi AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens

  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
  • AS-4545, 45х45 см, быстрораскладной, с сотами, Bowens
Код товара:УТ-00079138
Артикул:L051GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстрораскладной квадратный софтбокс Ulanzi AS-4545 хорошо подходит для небольших импульсных моноблоков и светодиодных осветителей с байонетом Bowens. Очень быстро готовится к съемке: просто поднимите попарно металлические спицы, заходящие в кольцо-адаптер. И так же быстро складывается: нажмите на кнопки-рычажки, находящиеся над каждой спицей. Два тканевых рассеивателя и серебристая внутренняя поверхность обеспечивают эффективное распространение света по всему софтбоксу, без эффекта «горячих пятен». Тканевые соты, идущие в комплекте, позволяют ограничить угол рассеивания света для создания более контрастного изображения: тени остаются темными.

Софтбоксы применяются в самых разных жанрах: портретной фотографии, съемки для каталогов, рекламной съемки, записи интервью и так далее. Мягкое освещение без глубоких и резко очерченных теней визуально разглаживает кожу, скрывает морщины и складки. При этом вы сохраняете определенный контроль за распределением света для формирования светотеневого рисунка.

Широко распространенное байонетное крепление Bowens делает данный софтбокс совместимым с широким спектром осветителей.

  • Размеры: 45 х 45 х 25 см
  • Вес: 700 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нейлон
  • Комплектация: софтбокс с адаптерным кольцом, внутренний рассеиватель, внешний рассеиватель, соты, чехол.