Осветитель Ulanzi AL60 продолжает модную тенденцию надувных осветителей. Одним из главных плюсов такого типа приборов является их компактность в сложенном виде: в один рюкзак можно закинуть 2-3 таких осветителя, и еще останется место для камеры. Осветитель также очень легкий (менее 1 кг), ведь основным материалом является ткань. Вам не понадобятся софтбоксы или другие рассеиватели – благодаря своей форме Ulanzi AL60 обеспечивает очень мягкий световой поток с широким углом рассеяния света, что важно при работе в небольших пространствах.

Прибор подготавливается к съемке буквально за минуту: разверните, откройте крышку воздухоприемника и включите встроенную автоматическую помпу. Самому ничего надувать не требуется. Далее вам остается присоединить к рукоятке встроенный кабель питания (круглый штекер с резьбовой фиксацией), а с другой стороны подключить источник питания через разъем USB-C. Встроенного аккумулятора у Ulanzi AL60 нет, для работы на полной мощности вам потребуется универсальный USB аккумулятор или сетевой адаптер с поддержкой USB PD 100 Вт (20В 5А). В комплекте их нет, нужно приобретать отдельно. Хорошо подойдет, к примеру Ulanzi BS004 Power Bank, который обеспечит около часа работы с максимальной яркостью. На ручке предусмотрен ремешок, которым можно зафиксировать аккумулятор, а для большей устойчивости можно прикрутить специальную подпорку для батареи.

К плюсам также можно отнести несколько вариантов фиксации прибора: во-первых, в комплекте идет кронштейн и рукоятка для работы с рук или установки на стандартную стойку со штативным винтом или шпиготом 5/8". По углам осветителя с тыльной стороны также пришиты тканевые петельки и металлические кольца: с их помощью прибор можно подвесить на какой-нибудь крючок или, с помощью пары шнурков, закрепить на горизонтальной перекладине.

Цветовая температура настраивается в широком диапазоне, от теплого (2700К) до холодного (6500К) света. Точность цветопередачи хорошая: CRI 96. Есть 10 встроенных спецэффектов: вспышки от молний, мерцание телеэкрана, свет от открытого огня и так далее. Нужно учитывать, что данный прибор плохо подходит для работы с большого расстояния: поскольку свет невозможно сконцентрировать, направить в одну сторону, при удалении он теряет яркость. Оптимальная дистанция (примерно) – 1-3 метра.

В рукоятке на магнитном фиксаторе держится небольшой пульт, который можно снять и использовать для дистанционного управления, что довольно удобно – быстро и просто. Также можно использовать мобильное приложение Ulanzi.

В целом, прибор имеет и свои плюсы, и свои минусы. Например, довольно странно продумана система питания: прибор не будет работать без рукоятки, поскольку его встроенный кабель имеет нестандартный штекер, приходится пропускать ток через ручку, в основании которой расположено USB-C гнездо. Это было бы логично, если бы в ручке располагался встроенный аккумулятор, но его там нет. Подключить USB кабель непосредственно к надувной части не получится. Второй момент: аккумуляторы и сетевые адаптеры, поддерживающие зарядку током 20В 5А, достаточно дороги.

Впрочем, минусы устройства во многом перекрываются его очень доступной ценой (для света такой мощности). Главными плюсами являются компактность, небольшой вес, быстрая подготовка к работе – все это важно для выездных съемок. Один человек может легко захватить с собой 2, 3, 4 таких прибора вместе со стойками для хорошего, равномерного освещения съемочной сцены. С классическими осветителями это будет сделать гораздо тяжелее. AL60 также удобно использовать с рук, держа за рукоятку – прибор легкий, руки не устают. Еще одним плюсом является полная бесшумность прибора во время работы: охлаждение пассивное.

В целом, Ulanzi AL60 можно рекомендовать для видеоблогеров, операторов, работающих без ассистентов, или небольших команд, которые часто снимают на выезде.

Комплектация

Надувная панель

Рукоятка

С-образный кронштейн для крепления рукоятки к панели

Съемная подпорка для внешнего аккумулятора

Ремешок для фиксации внешнего аккумулятора

USB-C / USB-C кабель питания 1 м

Зарядный кабель для насоса (USB-A/-C)

Чехол

Инструкция

Характеристики