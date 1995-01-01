Алюминиевая ручка L Grip от AgimbalGear, совместимая практически со всеми популярными портативными стабилизаторами, предназначена для крепления к нижней части стабилизатора в качестве дополнительной ручки и опорного кронштейна для аксессуаров.

Прочная ручка L Grip отличается эргономичным захватом. Монтажная резьба 1/4" - 20 и 3/8" - 16 по периметру, это позволяет легко устанавливать в стабилизатор осветители, микрофоны, шарнирные рычаги и другие аксессуары. Две ручки могут быть установлены одновременно с помощью одного винта, для обеспечения дополнительной стабилизации. L Grip можно прикрепить к любому стабилизатору с помощью винта 1/4" - 20