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Рукоятка Ulanzi AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin

  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
  • AgimbalGear L Grip Bracket для стабилизаторов DJI Ronin
Код товара:УТ-00075224
Артикул:0987

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Алюминиевая ручка L Grip от AgimbalGear, совместимая практически со всеми популярными портативными стабилизаторами, предназначена для крепления к нижней части стабилизатора в качестве дополнительной ручки и опорного кронштейна для аксессуаров.

Прочная ручка L Grip отличается эргономичным захватом. Монтажная резьба 1/4" - 20 и 3/8" - 16 по периметру, это позволяет легко устанавливать в стабилизатор осветители, микрофоны, шарнирные рычаги и другие аксессуары. Две ручки могут быть установлены одновременно с помощью одного винта, для обеспечения дополнительной стабилизации. L Grip можно прикрепить к любому стабилизатору с помощью винта 1/4" - 20