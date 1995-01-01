Городская сумка-слинг вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами, а также может использоваться для ношения повседневных вещей (телефон, планшет, ключи, документы, наушники, снэки и так далее). Мягкий вспененный уплотнитель, вшитый в подкладку, защищает технику от случайных ударов. Внутреннее пространство можно разделить на 2 или 3 части с помощью съемного складного разделителя на липучках.

Панель с петлями типа Molle позволяет навешивать снаружи небольшие чехлы и украшения на карабинах. Ее также можно сложить в передний карман, под панелью находится широкая панель из велкро для крепления декоративных нашивок. По бокам сумки располагается пара карманов для бутылки воды, термостакана и тому подобных предметов. Потайной кармашек для трекера типа Apple AirTag поможет вам отследить и найти сумку в случае пропажи. Пара ремней, расположенных снизу, позволяют закрепить компактный штатив.

Сумку можно носить через плечо на ремне с широкой плечевой накладкой и пряжкой, позволяющей быстро расстегнуть его, не снимая через голову. Сзади имеется широкая ручка, которую во время путешествий можно закрепить на ручке дорожного чемодана. Ткань и молнии обладают защитой от брызг (но длительное нахождение под дождем не рекомендуется – влага постепенно просочится через швы).

Характеристики