Мобильный объектив профессионального уровня станет отличным помощником для любителей макросъёмки. Модель имеет дистанцию фокусировки всего 40-75 мм и увеличение в 10 раз, что позволит снимать даже очень маленькие объекты. Отличное решение для цветов, насекомых и предметной съёмки

Аксессуар выполнен в корпусе из алюминия с оптической конструкцией подобной той, что стоит в профессиональных объективах для камер. Многослойное покрытие обеспечивает высокое качество картинки, сохраняя все детали в кадре