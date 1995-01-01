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Объектив для смартфона Ulanzi 75mm Macro Lens

  • 75mm Macro Lens
  • 75mm Macro Lens
  • 75mm Macro Lens
  • 75mm Macro Lens
  • 75mm Macro Lens
  • 75mm Macro Lens
  • 75mm Macro Lens
Код товара:УТ-00071137
Артикул:1678

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мобильный объектив профессионального уровня станет отличным помощником для любителей макросъёмки. Модель имеет дистанцию фокусировки всего 40-75 мм и увеличение в 10 раз, что позволит снимать даже очень маленькие объекты. Отличное решение для цветов, насекомых и предметной съёмки

Аксессуар выполнен в корпусе из алюминия с оптической конструкцией подобной той, что стоит в профессиональных объективах для камер. Многослойное покрытие обеспечивает высокое качество картинки, сохраняя все детали в кадре