Октабокс Ulanzi AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
Код товара:УТ-00075226
Артикул:3308
Товар не найден
Описание
Восьмиугольный софтбокс диаметром 45см оснащен байонетом Bowens, что делает его совместимым с большинством моноблоков на рынке. Небольшие размеры отлично подходят для использования в небольшой студии или дома. Имеет быстроскладную конструкцию из алюминия, а купол изготовлен из ткани Оксфорд. В комплекте предусмотрены съёмные рассеиватели, а также соты для получения контрастных теней.
Характеристики:
- Диаметр: 45 см
- Байонет: Bowens
- Размеры: 450 х 450 мм
- Вес: 709 г
- Материал: алюминий, ткань Оксфорд
Комплектация:
- софтбокс
- внутренний рассеиватель
- внешний рассеиватель
- соты
- чехол