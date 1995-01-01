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Октабокс Ulanzi AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens

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Код товара: УТ-00075226 Артикул: 3308 Код товара: УТ-00075226 Артикул: 3308 Восьмиугольный софтбокс диаметром 45см оснащен байонетом Bowens, что делает его совместимым с большинством моноблоков на рынке. Небольшие размеры отлично подходят для использования в небольшой студии или дома. Имеет быстроскладную конструкцию из алюминия, а купол изготовлен из ткани Оксфорд. В комплекте предусмотрены съёмные рассеиватели, а также соты для получения контрастных теней. Товар не найден Задать вопрос Описание Восьмиугольный софтбокс диаметром 45см оснащен байонетом Bowens, что делает его совместимым с большинством моноблоков на рынке. Небольшие размеры отлично подходят для использования в небольшой студии или дома. Имеет быстроскладную конструкцию из алюминия, а купол изготовлен из ткани Оксфорд. В комплекте предусмотрены съёмные рассеиватели, а также соты для получения контрастных теней. Характеристики: Диаметр: 45 см

Байонет: Bowens

Размеры: 450 х 450 мм

Вес: 709 г

Материал: алюминий, ткань Оксфорд Комплектация: софтбокс

внутренний рассеиватель

внешний рассеиватель

соты

чехол Видео Наш обзор

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