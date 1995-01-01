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Октабокс Ulanzi AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens

  • AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
  • AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
  • AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
  • AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
  • AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
  • AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
  • AS-045 Bayonet Quick Mount, 45 см, с сотами, Bowens
Код товара:УТ-00075226
Артикул:3308

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Восьмиугольный софтбокс диаметром 45см оснащен байонетом Bowens, что делает его совместимым с большинством моноблоков на рынке. Небольшие размеры отлично подходят для использования в небольшой студии или дома. Имеет быстроскладную конструкцию из алюминия, а купол изготовлен из ткани Оксфорд. В комплекте предусмотрены съёмные рассеиватели, а также соты для получения контрастных теней.

Характеристики:

  • Диаметр: 45 см
  • Байонет: Bowens
  • Размеры: 450 х 450 мм
  • Вес: 709 г
  • Материал: алюминий, ткань Оксфорд

Комплектация:

  • софтбокс
  • внутренний рассеиватель
  • внешний рассеиватель
  • соты
  • чехол