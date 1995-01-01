Адаптер Ulanzi PT-3S для 3 аксессуаров, с соединением холодный башмак

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Код товара: УТ-00053588 Артикул: 0915/PT-3S Код товара: УТ-00053588 Артикул: 0915/PT-3S Тип аксессуара Переходники Вес Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Физические характеристики Вес Описание Адаптер-держатель с тремя креплениями типа холодный башмак позволит компактно разместить сразу несколько дополнительных устройств для съёмки. Вы сможете добавить к своей камере целый комплект оснащения для съёмки, что позволит значительно улучшить качество работы. Видео Наш обзор

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