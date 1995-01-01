Кабель Ugreen US316 USB-C - USB-C в алюминиевом корпусе с оплеткой поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Кабель также поддерживает протокол Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и Xiaomi Fast Charge. Полная зарядка MacBook Pro 15" занимает всего 112 минут, так же быстро, как и c оригинальным зарядным кабелем. Длинна кабеля: 3 м.

Скорость передачи данных между устройствами USB-C составляет до 480 Мбит/с, файл размером 1 Гб перенесется всего за 25 секунд. Прочный нейлоновый плетеный кабель не только не спутывается, но и достаточно гибкий, чтобы его можно было свернуть и положить в сумку. Универсальная совместимость.

Имеет усиленную защиту на обоих концах, надежный алюминиевый корпус и качественную нейлоновую оплётку, которые позволят комфортно и безопасно пользоваться кабелем и увеличат его срок службы.

Характеристики: