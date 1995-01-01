Кабель Ugreen US316, USB-C - USB-C, 100 Вт, 5A, 1 м, серый
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Характеристики
Описание
Кабель Ugreen US316 USB-C - USB-C в алюминиевом корпусе с оплеткой поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Кабель также поддерживает протокол Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и Xiaomi Fast Charge. Полная зарядка MacBook Pro 15" занимает всего 112 минут, так же быстро, как и c оригинальным зарядным кабелем. Длинна кабеля: 1 м.
Скорость передачи данных между устройствами USB-C составляет до 480 Мбит/с, файл размером 1 Гб перенесется всего за 25 секунд. Прочный нейлоновый плетеный кабель не только не спутывается, но и достаточно гибкий, чтобы его можно было свернуть и положить в сумку. Универсальная совместимость.
Имеет усиленную защиту на обоих концах, надежный алюминиевый корпус и качественную нейлоновую оплётку, которые позволят комфортно и безопасно пользоваться кабелем и увеличат его срок службы.
Характеристики:
- Интерфейс подключения: USB Type-C / USB Type-C
- Максимальная мощность: 100 Вт
- Скорость: USB 2.0 до 480 Мбит/с
- Быстрая зарядка: 5 А
- Поддержка: PD 3.0 / QC3.0 / FCP с током заряда до 5 A