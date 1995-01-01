Кабель Ugreen US287 - прочный кабель с разъёмом USB-A на USB-C для зарядки гаджетов и передачи данных. Поддерживает ток до 3 А, быструю зарядку (включая QC 3.0) и скорость передачи данных до 480 Мбит/с (USB 2.0). Имеет широкую совместимость с устройствами, оснащёнными разъёмом USB Type-C. Длинна кабеля: 1.5 м.

Сверхскоростная передача данных

Благодаря этому кабелю, скорость передачи данных между устройствами достигает 480 Мбит/с, файл размером 1 Гб перенесётся всего за 25 секунд

Безопасность и надёжность

Кабель полностью соответствует протоколу быстрой зарядки QC и имеет встроенный подтягивающий резистор 56 кОм, модернизированный интеллектуальный чип с множественной защитой внутри. Кабель обеспечивает надёжную проводимость и стабильный зарядный ток, защищая Ваши смартфоны от повреждений из-за перегрузки по току или перенапряжения.

Характеристики: