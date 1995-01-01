Кабель Ugreen US255 с изгибом под углом 90 градусов намного удобнее и комфортнее для игр, просмотра видео, чтения электронных книг, когда вы лежите на диване или кровати во время зарядки. Быстрая зарядка ноутбуков или смартфонов с разъемом USB-C при максимальном токе 20 В / 3 А обеспечивает максимальную мощность 60 Вт для быстрой зарядки. Обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит / с (USB 2.0), или 100 песен каждые 5 секунд. Длинна кабеля: 1 м.

Широкая совместимость

Кабель совместим с Google Pixel 2/3 / 3a XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ / Note 9 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, LG G7 ThinQ G5 G6 V20 V30 V40 V50, iPad. Pro 2018, MacBook 12"" 2017/2016/2015, MacBook Pro 13"" 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 13"" 2019/2018, Huawei Matebook X Pro, Google Chromebook Pixel, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018, ASUS ZenBook 3, ноутбук HP Spectre, Envy 13t."

Характеристики: