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Кабель Ugreen L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый

  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
  • L532, USB-C - USB-C, 240 Вт, 1 м, серый
Код товара:УТ-00096455
Артикул:UGR-65907-GR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель Ugreen L532 USB-C - USB-C высокопроизводительный кабель, разработанный с учетом новейшего стандарта USB Power Delivery 3.1, обеспечивает мощность зарядки до 240 Вт (48 В/5 А), что делает его идеальным для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и других устройств, совместимых с USB-C. Длинна кабеля: 1 м.

Интеллектуальный чип E-Marker обеспечивает безопасное и эффективное управление питанием. Нейлоновая плетеная оплетка корпуса обеспечивает повышенную износостойкость и защиту от механических повреждений, значительно продлевая срок службы кабеля. Кабель удобно использовать в автомобиле, с портативными зарядными устройствами или в условиях ограниченного пространства.

Кабель обладает универсальной совместимостью и работает с устройствами Apple MacBook, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, Nintendo Switch и другими гаджетами, оснащенными USB-C. Надежные контакты и защита от перегрева обеспечивают стабильную передачу тока и данных, гарантируя безопасность при использовании.

Характеристики:

  • Интерфейс подключения: USB Type-C / USB Type-C
  • Мощность: до 240 Вт
  • Скорость: USB 2.0 до 480 Мбит/с
  • Поддержка: PD3.1 / QC4.0 / FCP с током заряда до 5 A
  • Прочность: нейлоновая оплётка, выдерживает более 30 000 сгибаний
  • Совместимость: подходит для всех устройств с USB-C: смартфоны, планшеты, MacBook, Switch, GPS