Кабель Ugreen L530 USB-C - USB-C высокопроизводительный кабель, разработанный с учетом новейшего стандарта USB Power Delivery 3.1, обеспечивает мощность зарядки до 240 Вт (48 В/5 А), что делает его идеальным для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов и других устройств, совместимых с USB-C. Длинна кабеля: 3 м. Встроенный дисплей позволяет отслеживать параметры зарядки в режиме реального времени.

Интеллектуальный чип E-Marker обеспечивает безопасное и эффективное управление питанием. Нейлоновая плетеная оплетка корпуса обеспечивает повышенную износостойкость и защиту от механических повреждений, значительно продлевая срок службы кабеля. Кабель удобно использовать в автомобиле, с портативными зарядными устройствами или в условиях ограниченного пространства.

Кабель обладает универсальной совместимостью и работает с устройствами Apple MacBook, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, Nintendo Switch и другими гаджетами, оснащенными USB-C. Надежные контакты и защита от перегрева обеспечивают стабильную передачу тока и данных, гарантируя безопасность при использовании.

Характеристики: