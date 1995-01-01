Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Ugreen L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный

  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
  • L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
Код товара:УТ-00096452
Артикул:UGR-65834-BK

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель Ugreen L528 USB-C to USB-C с нейлоновой оплеткой, которая выдерживает более 30 000 сгибаний, поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Кабель также поддерживает протокол Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и Xiaomi Fast Charge. Встроенный чип E-Marker защищает от перенапряжения и перезаряда. Длинна кабеля: 3 м.

Характеристики:

  • Интерфейс подключения: USB Type-C / USB Type-C
  • Мощность зарядки: до 100 Вт с поддержкой PD3.0
  • Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с
  • Безопасность: встроенный чип E-Marker защищает от перенапряжения и перезаряда
  • Прочность: нейлоновая оплётка, выдерживает более 30 000 сгибаний
  • Совместимость: подходит для всех устройств с USB-C: смартфоны, планшеты, MacBook, Switch, GPS