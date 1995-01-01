Кабель Ugreen L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 3 м, черный
Код товара:УТ-00096452
Артикул:UGR-65834-BK
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Описание
Кабель Ugreen L528 USB-C to USB-C с нейлоновой оплеткой, которая выдерживает более 30 000 сгибаний, поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Кабель также поддерживает протокол Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и Xiaomi Fast Charge. Встроенный чип E-Marker защищает от перенапряжения и перезаряда. Длинна кабеля: 3 м.
Характеристики:
- Интерфейс подключения: USB Type-C / USB Type-C
- Мощность зарядки: до 100 Вт с поддержкой PD3.0
- Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с
- Безопасность: встроенный чип E-Marker защищает от перенапряжения и перезаряда
- Прочность: нейлоновая оплётка, выдерживает более 30 000 сгибаний
- Совместимость: подходит для всех устройств с USB-C: смартфоны, планшеты, MacBook, Switch, GPS