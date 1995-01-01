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Кабель Ugreen L528, USB-C - USB-C, 100 Вт, 2 м, черный

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Код товара: УТ-00096451 Артикул: UGR-65833-BK Код товара: УТ-00096451 Артикул: UGR-65833-BK Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель Ugreen L528 USB-C - USB-C с нейлоновой оплеткой, которая выдерживает более 30 000 сгибаний, поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт. Кабель также поддерживает протокол Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и Xiaomi Fast Charge. Комплектуется липучкой, что удобно для поездок и хранения. Встроенный чип E-Marker защищает от перенапряжения и перезаряда. Длинна кабеля: 2 м. Характеристики: Интерфейс подключения: USB Type-C / USB Type-C

Мощность зарядки: до 100 Вт с поддержкой PD3.0

Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с

Безопасность: встроенный чип E-Marker защищает от перенапряжения и перезаряда

Прочность: нейлоновая оплётка, выдерживает более 30 000 сгибаний

Удобство хранения: комплектуется липучкой, удобно для поездок и хранения

Совместимость: подходит для всех устройств с USB-C: смартфоны, планшеты, MacBook, Switch, GPS Видео Наш обзор

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