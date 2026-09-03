Объектив TTArtisan MF 50mm f/2 L-Mount Full Frame (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00096875 Артикул: б/у-НСК 2026-09-03/3 Код товара: УТ-00096875 Артикул: б/у-НСК 2026-09-03/3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5 без явных признаков эксплуатации

S/n: 850609083

Комплектация: Коробка, крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5 без явных признаков эксплуатации

S/n: 850609083

Комплектация: Коробка, крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев. Видео Наш обзор

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