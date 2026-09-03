Объектив TTArtisan MF 50mm f/2 L-Mount Full Frame (состояние Like New) (б/у)
Код товара:УТ-00096875
Артикул:б/у-НСК 2026-09-03/3
Код товара:УТ-00096875
Артикул:б/у-НСК 2026-09-03/3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5 без явных признаков эксплуатации
S/n: 850609083
Комплектация: Коробка, крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5 без явных признаков эксплуатации
S/n: 850609083
Комплектация: Коробка, крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.