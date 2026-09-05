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Объектив TTArtisan AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-) (б/у)

  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
  • AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096943
Артикул:б/у-П72 К 2026-09-05/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе
S/n: 004504
Комплектация: Объектив, бленда, док станция
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.