Объектив TTArtisan AF 56mm f/1.8 E-Mount (APS-C) (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096943 Артикул: б/у-П72 К 2026-09-05/3 Код товара: УТ-00096943 Артикул: б/у-П72 К 2026-09-05/3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе

S/n: 004504

Комплектация: Объектив, бленда, док станция

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе

S/n: 004504

Комплектация: Объектив, бленда, док станция

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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