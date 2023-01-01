Карт-ридер и USB хаб Transcend TS-HUB5C USB 3.1 Gen 2, SD UHS-II, misroSD UHS-I
Код товара : УТ-00064909
Артикул : TS-HUB5C
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Карт-ридер и USB хаб Transcend TS-HUB5C с коннектором типа Type-C имеет интерфейс USB 3.1 Gen 2, обеспечивающий невероятно высокую скорость передачи данных, что делает это устройство идеальным дополнением для смартфонов, планшетов, ноутбуков, iPad Pro или MacBook, которые оснащены интерфейсом Type-C. Тонкий и легкий USB-хаб с интерфейсом Type-C и поддержкой функции Plug-and-Play отличается простотой подключения и без лишних хлопот позволяет повысить продуктивность пользователя. Он допускает подключение различных периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры, флэш-накопители USB, внешние жесткие диски и портативные твердотельные накопители, а также предоставляет возможность напрямую считывать с помощью настольного компьютера или других портативных устройств карты памяти microSD или SD, извлеченные из цифрового фотоаппарата. Два порта Type-C обеспечивают возможность одновременно подзаряжать подключенное устройство и копировать с него данные.
6-в-1
Благодаря наличию двух портов USB-C для реализации быстрой зарядки и передачи данных, а также двух портов типа USB-A и слотов для установки карт SD и microSD, хаб Transcend 6-в-1 с разъемами Type-C позволяет с легкостью расширить функциональность смартфонов, планшетов, ноутбуков, MacBook или iPad Pro, оснащенных интерфейсом USB Type-C. Это первый представленный на рынке продукт c интерфейсом USB 3.1 Gen 2, который поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, и разъемом Type-C.
Передача данных на максимальной скорости
Transcend HUB5C с разъемом Type-C оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 2, который позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с* в обе стороны.
*При тестовом подключении портативного твердотельного накопителя Transcend ESD350C скорость передачи данных составляла до 1000 МБ/с.
USB Power Delivery обеспечивает мощность до 60 Вт при зарядке по технологии pass-through
HUB5C оснащен другим типом порта Type-C с поддержкой зарядки USB PD (Power Delivery) по технологии pass-through с мощностью 60 Вт. К порту можно подключить зарядное устройство ноутбука или использовать устройства типа power bank с поддержкой USB PD.
Примечание: 1. Только для электропитания. Данный порт не поддерживает подачу питания на подключенные устройства или передачу данных.
Подключи и работай
Transcend HUB5C имеет два дополнительных порта USB Type-A с поддержкой стандарт USB 3.1 Gen 1, позволяющие подключать флэш-накопители USB, внешние жесткие диски, портативные твердотельные накопители и другие периферийные устройства, такие как мышь, клавиатура или вентиляторы с питанием по USB. Наслаждайтесь возможностью легкого и быстрого подключения периферийных устройств!
Два слота для карт памяти
Также HUB5C может служить кард-ридером для карт памяти типа SD (UHS-II) и microSD (UHS-I) со скоростью передачи данных до 285 МБ/с и до 95 МБ/с соответственно при использовании карт памяти Transcend*. Чтобы после съемки сразу получить доступ к отснятым материалам с персонального компьютера, необходимо лишь извлечь из цифровой камеры карту памяти.
*Скорость может варьироваться, в зависимости от аппаратного и программного обеспечения компьютера, к которому подключается накопитель, а также от характера нагрузок и его емкости.
Компактное и простое в использовании устройство
HUB5C настолько тонок, легок и компактен, что вы постоянно можете носить его с собой — идеальное решение для работы и отдыха.
Характеристики
- Слот для microSD карты (UHS-I)
- Слот для SD карты (UHS-II)
- USB Type-C (USB 3.1 Gen 2)
- USB Type-C (Макс. 60W Power Delivery)
- USB Type-A x2 (USB 3.1 Gen 1)
- 5V/0.9A от USB порта
- Max. 20V/3A от Type-C порта
- 5V/0.9A от USB порта
- Max. 20V/3A из Type-C PD порта
- Microsoft Windows 7 или более поздней версии
- macOS 10.2.8 или более поздней версии
- iPadOS 13 или более поздней версии
- Linux Kernel 2.6.30 или более поздней версии