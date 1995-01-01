Карт-ридер и USB хаб Transcend TS-HUB5C с коннектором типа Type-C имеет интерфейс USB 3.1 Gen 2, обеспечивающий невероятно высокую скорость передачи данных, что делает это устройство идеальным дополнением для смартфонов, планшетов, ноутбуков, iPad Pro или MacBook, которые оснащены интерфейсом Type-C. Тонкий и легкий USB-хаб с интерфейсом Type-C и поддержкой функции Plug-and-Play отличается простотой подключения и без лишних хлопот позволяет повысить продуктивность пользователя. Он допускает подключение различных периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры, флэш-накопители USB, внешние жесткие диски и портативные твердотельные накопители, а также предоставляет возможность напрямую считывать с помощью настольного компьютера или других портативных устройств карты памяти microSD или SD, извлеченные из цифрового фотоаппарата. Два порта Type-C обеспечивают возможность одновременно подзаряжать подключенное устройство и копировать с него данные.

6-в-1

Благодаря наличию двух портов USB-C для реализации быстрой зарядки и передачи данных, а также двух портов типа USB-A и слотов для установки карт SD и microSD, хаб Transcend 6-в-1 с разъемами Type-C позволяет с легкостью расширить функциональность смартфонов, планшетов, ноутбуков, MacBook или iPad Pro, оснащенных интерфейсом USB Type-C. Это первый представленный на рынке продукт c интерфейсом USB 3.1 Gen 2, который поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, и разъемом Type-C.

Передача данных на максимальной скорости

Transcend HUB5C с разъемом Type-C оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 2, который позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с* в обе стороны.

*При тестовом подключении портативного твердотельного накопителя Transcend ESD350C скорость передачи данных составляла до 1000 МБ/с.

USB Power Delivery обеспечивает мощность до 60 Вт при зарядке по технологии pass-through

HUB5C оснащен другим типом порта Type-C с поддержкой зарядки USB PD (Power Delivery) по технологии pass-through с мощностью 60 Вт. К порту можно подключить зарядное устройство ноутбука или использовать устройства типа power bank с поддержкой USB PD.

Примечание: 1. Только для электропитания. Данный порт не поддерживает подачу питания на подключенные устройства или передачу данных.

Подключи и работай

Transcend HUB5C имеет два дополнительных порта USB Type-A с поддержкой стандарт USB 3.1 Gen 1, позволяющие подключать флэш-накопители USB, внешние жесткие диски, портативные твердотельные накопители и другие периферийные устройства, такие как мышь, клавиатура или вентиляторы с питанием по USB. Наслаждайтесь возможностью легкого и быстрого подключения периферийных устройств!

Два слота для карт памяти

Также HUB5C может служить кард-ридером для карт памяти типа SD (UHS-II) и microSD (UHS-I) со скоростью передачи данных до 285 МБ/с и до 95 МБ/с соответственно при использовании карт памяти Transcend*. Чтобы после съемки сразу получить доступ к отснятым материалам с персонального компьютера, необходимо лишь извлечь из цифровой камеры карту памяти.

*Скорость может варьироваться, в зависимости от аппаратного и программного обеспечения компьютера, к которому подключается накопитель, а также от характера нагрузок и его емкости.

Компактное и простое в использовании устройство

HUB5C настолько тонок, легок и компактен, что вы постоянно можете носить его с собой — идеальное решение для работы и отдыха.

Характеристики

Входной интерфейс : USB 3.1 Gen 2 Type-C

Выходной интерфейс:

Слот для microSD карты (UHS-I)

Слот для SD карты (UHS-II)

USB Type-C (USB 3.1 Gen 2)

USB Type-C (Макс. 60W Power Delivery)

USB Type-A x2 (USB 3.1 Gen 1)

Температура эксплуатации: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)

Питание:

Выходная мощность

5V/0.9A от USB порта

Max. 20V/3A от Type-C порта

Входная мощность

5V/0.9A от USB порта

Max. 20V/3A из Type-C PD порта

Системные требования