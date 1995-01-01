Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25A3K USB3.0 1TB 2.5"
Код товара : 00000052254
Артикул : TS1TSJ25A3K
7 490 ₽
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Описание
Transcend Storejet 25A3 - внешний жесткий диск, поддерживающий интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0. Диск обладает продвинутой защитой от ударов. Не требует установки дополнительного программного обеспечения. В комплекте также поставляется ПО Transcend Elite с возможностью быстрого создания резервных копий (бэк-ап) и 256-битного шифрования информации.
Емкость: 1 Тб
Размеры: 130.6 х 80.1 х 15 мм
Вес: 182 г
Питание: от USB порта, DC 5V
Рабочая температура: от 5° до 55° С
Жесткий диск: 2.5" SATA HDD
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