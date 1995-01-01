Описание

Transcend Storejet 25A3 - внешний жесткий диск, поддерживающий интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0. Диск обладает продвинутой защитой от ударов. Не требует установки дополнительного программного обеспечения. В комплекте также поставляется ПО Transcend Elite с возможностью быстрого создания резервных копий (бэк-ап) и 256-битного шифрования информации.

Емкость: 1 Тб

Размеры: 130.6 х 80.1 х 15 мм

Вес: 182 г

Питание: от USB порта, DC 5V

Рабочая температура: от 5° до 55° С

Жесткий диск: 2.5" SATA HDD