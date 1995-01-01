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Карт-ридер Transcend RDF2 USB3.0 для CFast 2.0 (TS-RDF2)

  • RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0
  • RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0
  • RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0
  • RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0
  • RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0
  • RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0
  • RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0
Код товара:УТ-00023705
Артикул:TS-RDF2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Поддерживает карты памяти CFast 2.0/CFast 1.1/CFast 1.0
  • Интерфейс USB 3.0 обеспечивает скорость передачи данных до 500 МБ/с
  • Полная совместимость с интерфейсами SuperSpeed USB 3.0 и Hi-Speed USB 2.0
  • Удобный светодиодный индикатор активности
  • Создан для профессиональных кинематографистов
  • Компактный и удобный дизайн корпуса
  • Эксклюзивное программное обеспечение восстановления фотографий Transcend RecoveRx

Кард-ридер Transcend CFast 2.0 RDF2 создан для профессиональных кинематографистов, использующих высокоскоростные карты памяти CFast. Благодаря интерфейсу SuperSpeed USB 3.0, RDF2 обеспечивает скорость передачи данных до 500 МБ в секунду, что в 10 раз превышает максимальную пропускную способность интерфейса USB 2.0.

С этим кард-ридером профессиональные пользователи смогут сэкономить свое драгоценное время и полностью сосредоточиться на своей работе. Компактный и удобный дизайн корпуса позволит им с легкостью захватить с собой это устройство, когда им необходимо переместиться из студии на съемочную площадку.

Характеристики

  • Размеры, мм 67.6 x 45 x 15.2
  • Вес, г 26
  • Цвет Черный
  • Интерфейс USB Type-A, 3.0
  • Поддерживаемые карты памяти CFast 2.0
  • Рабочая температура 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
  • Рабочее напряжение 5В

Примечание
Одновременное использование двух карт не поддерживается.
Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютора, установленных программ, использования и емкости накопителя.