Карт-ридер Transcend RDE2 создан для работы с картами памяти CFexpress Type B. Карт-ридер оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 и позволит профессиональным фотографам и кинематографистам передавать данные со скоростью до 20 Гбит/с. Два комплектных кабеля удовлетворят потребность профессионалов в подключении к различным устройствам с портами USB Type-A и Type-C. Корпус сделан из алюминия и имеет внешний силиконовый чехол, что делает его чрезвычайно портативным и надежным.

Надежный выбор

Кард-ридер Transcend CFexpress Type B RDE2 создан для профессиональных фотографов и идеально подходит для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах. Кард-ридер обладает превосходной скоростью и совместим с компьютерами, ноутбуками и мобильными устройствами, имеющими порт USB Type-A и Type-C, помогая специалистам полностью сосредоточиться на своей работе!

Молниеносная скорость передачи данных до 20 Гбит/с

Кард-ридер RDE2 обеспечивает потрясающую скорость передачи данных до 20 Гбит/с, благодаря интерфейсу USB, соответствующему последней спецификации USB 3.2 Gen 2x2.

Примечания:

1. Кард-ридер RDE2 не поддерживает карты камяти XQD®.

2. Производительность до 20 Гбит/с может быть достигнута только при подключении к устройствам с портом USB Type-C.

Максимальная совместимость: поддержка устройств с портами USB Type-A и Type-C

Разочарованы тем, что ваши устройства поставляются с разными типами портов? Кард-ридер RDE2 решает эту проблему и позволяет работать более эффективно, предлагая два кабеля в комплекте: USB Type-C на Type-C и USB Type-C на Type-A.

Ударопрочный дизайн

Кард-ридер RDE2 имеет алюминиевый корпус, а внешний слой защищен нескользящим термостойким чехлом из силикона. Портативный и легкий корпус, устойчивый к износу и к царапинам, делает кард-ридер удобным аксессуаром для любого путешествия.

Характеристики

Размеры: 75.9 x 53.5 x 14.7 мм

75.9 x 53.5 x 14.7 мм Вес: 82 г

82 г Цвет: с еребристый

еребристый Интерфейс: USB Type C 3.2 Gen 2x2

Type C 3.2 Gen 2x2 Кабели: USB Type C - USB Type A и USB Type C - USB Type C

Совместимые карты: CFexpress Type B

Рабочая температура: 0°C ~ 70°C

Рабочее напряжение : 5 В

5 В Примечание: производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя.

Сертификация: CE / FCC / BSMI / KC / RCM / EAC

Системные требования

Операционная система

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10

Mac OS X 10.2.8 или более поздней версии

Linux Kernel 2.6.30 или более поздней версии

Примечание: карт-ридер RDE2 не поддерживает карты камяти XQD®. Производительность до 20 Гбит/с может быть достигнута только при подключении к устройствам с портом USB Type-C.