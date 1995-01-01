Предназначенный для использования с новыми компьютерами, оснащенными портами USB Type-C, (такими, например, как ноутбуки Apple MacBook и Google Chromebook Pixel 2) карт-ридеры Transcend RDC8 с тремя слотами для установки карт памяти различных типов, в том числе, SD, microSD, и CompactFlash, позволят в полной мере раскрыть потенциал этих носителей данных. Благодаря своему интерфейсу USB 3.1 Gen 1, Transcend RDC8 станет идеальным выбором для быстрого и эффективного копирования данных.

Пользуясь всеми преимуществами интерфейса USB 3.1 Gen 1, картридер Transcend RDC8 позволяет полностью раскрыть потенциал высокоскоростных карт памяти. Кроме того, RDC8 оснащен светодиодным индикатором, который информирует об установке карты памяти и сигнализирует о процессе передачи данных.

*Примечание: карт-ридер не поддерживает одновременную установку 2 или 3 карт памяти.

Бесплатное ПО RecoveRx

Пользователи Transcend RDC8 получают право на бесплатную загрузку программы Transcend RecoveRx Tool, которая и позволяет отыскивать и восстанавливать случайно удаленные данные. Приложение поддерживает работу с картами памяти, флэш-накопителями USB, цифровыми аудиоплеерами, внешними жесткими дисками и твердотельными накопителями.

Характеристики: