Карт-ридер Transcend RDF8 USB3.1 (TS-RDF8K2), черный (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00063372 Артикул : TS-RDF8K2 (у)



Максимально раскройте потенциал ваших высокоскоростных карт памяти с помощью картридера RDF8. RDF8 поддерживает все современные форматы карт памяти и передовую технологию USB 3.1, которая обеспечивает высокую производительность, - это выбор профессионалов, которым нужно передавать данные быстро и эффективно. Задать вопрос Причина уценки: Причина уценки: повреждена упаковка 18% 2 190 ₽ 1 799 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Основные особенности Интерфейс USB 3.1

Поддержка карт памяти нового поколения: SDHC UHS-1, SDXC UHS-1, micro SDHC UHS-I, micro SDXC UHS-I и UDMA7 CF

Удобный LED-индикатор сигнализирует о подключении карты и передаче данных

Поддержка встроенных SD и CF функций безопасности*

Включает бесплатную программу RecoveRx для восстановления изображений * Не все карты памяти поддерживают встроенные функции безопасности. Пожалуйста, узнайте больше информации о совместимости у производителя карт памяти. Характеристики: Поддерживаемые карты памяти: SDHC (UHS-I) / SDXC (UHS-I) / microSDHC (UHS-I) / microSDXC (UHS-I) / CompactFlash (UDMA7)

Примечание: этот картридер может работать с картами UHS-II, но скорости будут на уровне UHS-I.

Примечание: одновременное использование двух карт не поддерживается.

Тип USB: micro USB - USB Type A

Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1

Сертификат: CE/FCC/BSMI/KC

Операционная система: Microsoft Windows 7 или более поздняя, Mac OS X 10.2.8 или более поздняя, Linux Kernel 2.6.30 или более поздняя

Гарантия: двухлетняя ограниченная гарантия

Размеры: 67.6 x 45 x 15.2 мм

Вес: 32 г

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