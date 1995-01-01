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Карт-ридер Transcend RDF8 USB3.1 (TS-RDF8K2), черный

Код товара:УТ-00033350
Артикул:TS-RDF8K2

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Основные особенности

  • Интерфейс USB 3.1
  • Поддержка карт памяти нового поколения: SDHC UHS-1, SDXC UHS-1, micro SDHC UHS-I, micro SDXC UHS-I и UDMA7 CF
  • Удобный LED-индикатор сигнализирует о подключении карты и передаче данных
  • Поддержка встроенных SD и CF функций безопасности*
  • Включает бесплатную программу RecoveRx для восстановления изображений

* Не все карты памяти поддерживают встроенные функции безопасности. Пожалуйста, узнайте больше информации о совместимости у производителя карт памяти.

Характеристики:

  • Поддерживаемые карты памяти: SDHC (UHS-I) / SDXC (UHS-I) / microSDHC (UHS-I) / microSDXC (UHS-I) / CompactFlash (UDMA7)
  • Примечание: этот картридер может работать с картами UHS-II, но скорости будут на уровне UHS-I.
  • Примечание: одновременное использование двух карт не поддерживается.
  • Тип USB: micro USB - USB Type A
  • Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
  • Сертификат: CE/FCC/BSMI/KC
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 или более поздняя, Mac OS X 10.2.8 или более поздняя, Linux Kernel 2.6.30 или более поздняя
  • Гарантия: двухлетняя ограниченная гарантия
  • Размеры: 67.6 x 45 x 15.2 мм
  • Вес: 32 г