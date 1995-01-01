Карт-ридер Transcend RDF8 USB3.1 (TS-RDF8K2), черный



Код товара: УТ-00033350 Артикул: TS-RDF8K2 Код товара: УТ-00033350 Артикул: TS-RDF8K2 Чтение карт памяти CompactFlash, Micro SD, SD Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Чтение карт памяти CompactFlash, Micro SD, SD Описание Основные особенности Интерфейс USB 3.1

Поддержка карт памяти нового поколения: SDHC UHS-1, SDXC UHS-1, micro SDHC UHS-I, micro SDXC UHS-I и UDMA7 CF

Удобный LED-индикатор сигнализирует о подключении карты и передаче данных

Поддержка встроенных SD и CF функций безопасности*

Включает бесплатную программу RecoveRx для восстановления изображений * Не все карты памяти поддерживают встроенные функции безопасности. Пожалуйста, узнайте больше информации о совместимости у производителя карт памяти. Характеристики: Поддерживаемые карты памяти: SDHC (UHS-I) / SDXC (UHS-I) / microSDHC (UHS-I) / microSDXC (UHS-I) / CompactFlash (UDMA7)

Примечание: этот картридер может работать с картами UHS-II, но скорости будут на уровне UHS-I.

Примечание: одновременное использование двух карт не поддерживается.

Тип USB: micro USB - USB Type A

Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1

Сертификат: CE/FCC/BSMI/KC

Операционная система: Microsoft Windows 7 или более поздняя, Mac OS X 10.2.8 или более поздняя, Linux Kernel 2.6.30 или более поздняя

Гарантия: двухлетняя ограниченная гарантия

Размеры: 67.6 x 45 x 15.2 мм

Вес: 32 г Видео Наш обзор

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