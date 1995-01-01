Карт-ридер Transcend RDF8 USB3.1 (TS-RDF8K2), черный
Код товара:УТ-00033350
Артикул:TS-RDF8K2
Товар не найден
Характеристики
Чтение карт памятиCompactFlash, Micro SD, SD
Описание
Основные особенности
- Интерфейс USB 3.1
- Поддержка карт памяти нового поколения: SDHC UHS-1, SDXC UHS-1, micro SDHC UHS-I, micro SDXC UHS-I и UDMA7 CF
- Удобный LED-индикатор сигнализирует о подключении карты и передаче данных
- Поддержка встроенных SD и CF функций безопасности*
- Включает бесплатную программу RecoveRx для восстановления изображений
* Не все карты памяти поддерживают встроенные функции безопасности. Пожалуйста, узнайте больше информации о совместимости у производителя карт памяти.
Характеристики:
- Поддерживаемые карты памяти: SDHC (UHS-I) / SDXC (UHS-I) / microSDHC (UHS-I) / microSDXC (UHS-I) / CompactFlash (UDMA7)
- Примечание: этот картридер может работать с картами UHS-II, но скорости будут на уровне UHS-I.
- Примечание: одновременное использование двух карт не поддерживается.
- Тип USB: micro USB - USB Type A
- Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
- Сертификат: CE/FCC/BSMI/KC
- Операционная система: Microsoft Windows 7 или более поздняя, Mac OS X 10.2.8 или более поздняя, Linux Kernel 2.6.30 или более поздняя
- Гарантия: двухлетняя ограниченная гарантия
- Размеры: 67.6 x 45 x 15.2 мм
- Вес: 32 г