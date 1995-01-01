Благодаря поддержке карт памяти формата SDHC/SDXC и microSDHC/SDXC, кард-ридер RDF5 в сочетании с высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 демонстрирует высочайшую скорость передачи. Ультракомпактный RDF5 с возможностью прямого подключения к порту USB любого настольного компьютера или ноутбука обеспечивает удобный обмен файлами в любой ситуации.

Универсальный кард-ридер для карт памяти SD и microSD

Благодаря наличию двух слотов для карт памяти SD и microSD, RDF5 решит большинство ваших повседневных задач по передаче данных между вашими камерами, телефонами и ПК.

Примечание: кард-ридер не поддерживает одновременную установку карт памяти SD и microSD

Стандартный порт USB Type-A

Кард-ридер Transcend RDF5 оснащен стандартным разъемом USB Type-A. Просто подключите его к USB-порту компьютера и наслаждайтесь быстрой передачей данных!

Более высокие скорости передачи данных, более высокая эффективность

Благодаря интерфейсу USB 3.1 Gen 1, RDF5 демонстрирует высочайшую скорость передачи данных, которая намного быстрее, чем интерфейс USB 2.0. RDF5 не только с легкостью передает изображения и видео высокого разрешения, но также имеет светодиодный индикатор, который сигнализирует о подключении карты и передаче данных.

Быстрый и компактный

Карт-ридер RDF5 достаточно компактный, чтобы поместиться в карман или портфель. Поскольку его легко переносить, вы можете передавать свои самые важные файлы где угодно и когда угодно.

Программное обеспечение RecoveRx

Transcend предлагает бесплатную утилиту RecoveRx, которая позволяет отыскивать и восстанавливать случайно удаленные данные, такие как цифровые фотографии, документы, музыку и видео.

Характеристики