Transcend StoreJet 25H3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. Забудьте о нехватке свободного места, поскольку StoreJet 25H3 имеет объем памяти до 4 ТБ.