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Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25H3 USB 3.1 2TB, пурпурный

  • StoreJet 25H3 USB 3.0 2TB, пурпурный
  • StoreJet 25H3 USB 3.0 2TB, пурпурный
  • StoreJet 25H3 USB 3.0 2TB, пурпурный
  • StoreJet 25H3 USB 3.0 2TB, пурпурный
  • StoreJet 25H3 USB 3.0 2TB, пурпурный
  • StoreJet 25H3 USB 3.0 2TB, пурпурный
  • StoreJet 25H3 USB 3.0 2TB, пурпурный
Код товара:УТ-00017168
Артикул:TS2TSJ25H3P

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Основные особенности:

  • Защищён от ударов по армейским стандартам*
  • Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с)
  • Разъем: USB 3.0 Micro B
  • Обратная совместимость с Hi-Speed USB 2.0
  • Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов
  • Надежный нескользящий резиновый корпус
  • Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска
  • Кнопка быстрого переподключения позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения
  • Автоматическое резервирование нажатием кнопки**
  • 256-битное AES шифрование**
  • Эксклюзивное программное обеспечение для управления данными Transcend Elite

* Отвечает стандартам на падение армии США U.S MIL-STD-810G 516.6. Transcend не несет ответственности за данные, утраченные в результате неправильного использования.
** Чтобы воспользоваться этой функцией (функциями) необходимо задействовать программное обеспечение Transcend Elite.

Характеристики:

  • Размеры: 131.8 × 80.8 × 16.3 мм
  • Вес: 191 г
  • Емкость: 2 Тб
  • Напряжение питания: USB DC 5 В (от устройства)
  • Рабочий температурный режим: 5°C ~ 55°C
  • Тип накопителя: 2,5" HDD
  • Сертификация: CE / FCC / BSMI / KC / RCM / EAC
  • Интерфейс: USB 3.0 (совместим с USB 2.0)
  • Режим энергосбережения: 10 минут
  • Резервирование данных нажатием кнопки: да

Совместимые ОС:

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10
  • Mac OS X 10.7или более поздней версии
  • Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии