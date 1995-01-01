Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
Код товара:УТ-00051657
Артикул:TS2TSJ25M3S
Товар не найден
Характеристики
Тип накопителяHDD
Объем памяти, Гб2000
ИнтерфейсUSB 3.1 Gen 1
Описание
Этот накопитель объединяет в себе великолепные противоударные качества со скоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed, позволяя пользователю наслаждаться высочайшей скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства, благодаря надежной системе защиты от ударов.
- Защищён от ударов по армейским стандартам*
- Совместимость с Super-Speed USB 3.1 Gen 1 (Обратно совместим с USB 2.0)
- Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов
- Надежный антискользящий резиновый корпус
- Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска
- Тонкий дизайн для большего удобства и мобильности (SJ25M3G)
- Кнопка быстрого переподключения-позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения
- Автоматическое резервирование нажатием кнопки**
- 256-битное AES шифрование**
- Эксклюзивное Transcend Elite ПО для управления данными
Характеристики:
- Размеры: 129.5 x 80.8 x 16.1 mm
- Вес: 185 g
- Тип USB: micro USB 3.1 - USB Type A
- Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
- Рабочая температура: 5°C ~ 55°C
- Рабочее напряжение: 5В
- Операционные системы: Windows 7, 8, 10; Mac OS X 10.7 или более поздняя; Linux Kernel 2.6.31 или более поздняя
* Тест на падение по военному стандарту MIL-STD-810G 516.6 проводился на продукции в нерабочем состоянии. Тест не гарантирует неуязвимость продукции в любых условиях.
** Для функции автоматического резервного копирования и AES шифрования необходима установка программного обеспечения Transcend Elite