Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый

  • StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
  • StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
  • StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
  • StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
  • StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
  • StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
  • StoreJet 25M3, 2TB, USB3.1, серый
Код товара:УТ-00051657
Артикул:TS2TSJ25M3S

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Этот накопитель объединяет в себе великолепные противоударные качества со скоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed, позволяя пользователю наслаждаться высочайшей скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства, благодаря надежной системе защиты от ударов.

  • Защищён от ударов по армейским стандартам*
  • Совместимость с Super-Speed USB 3.1 Gen 1 (Обратно совместим с USB 2.0)
  • Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов
  • Надежный антискользящий резиновый корпус
  • Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска
  • Тонкий дизайн для большего удобства и мобильности (SJ25M3G)
  • Кнопка быстрого переподключения-позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения
  • Автоматическое резервирование нажатием кнопки**
  • 256-битное AES шифрование**
  • Эксклюзивное Transcend Elite ПО для управления данными

Характеристики:

  • Размеры: 129.5 x 80.8 x 16.1 mm
  • Вес: 185 g
  • Тип USB: micro USB 3.1 - USB Type A
  • Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
  • Рабочая температура: 5°C ~ 55°C
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Операционные системы: Windows 7, 8, 10; Mac OS X 10.7 или более поздняя; Linux Kernel 2.6.31 или более поздняя

* Тест на падение по военному стандарту MIL-STD-810G 516.6 проводился на продукции в нерабочем состоянии. Тест не гарантирует неуязвимость продукции в любых условиях.
** Для функции автоматического резервного копирования и AES шифрования необходима установка программного обеспечения Transcend Elite