Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25H3 2TB USB 3.1, синий
Код товара:УТ-00047956
Артикул:TS2TSJ25H3B
Товар не найден
Характеристики
Тип накопителяHDD
Объем памяти, Гб2000
ИнтерфейсUSB 3.1 Gen 1
Описание
Основные особенности:
- Защищён от ударов по армейским стандартам*
- Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с)
- Разъем: USB 3.0 Micro B
- Обратная совместимость с Hi-Speed USB 2.0
- Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов
- Надежный нескользящий резиновый корпус
- Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска
- Кнопка быстрого переподключения позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения
- Автоматическое резервирование нажатием кнопки**
- 256-битное AES шифрование**
- Эксклюзивное программное обеспечение для управления данными Transcend Elite
* Отвечает стандартам на падение армии США U.S MIL-STD-810G 516.6. Transcend не несет ответственности за данные, утраченные в результате неправильного использования.
** Чтобы воспользоваться этой функцией (функциями) необходимо задействовать программное обеспечение Transcend Elite.
Характеристики:
- Размеры: 131.8 × 80.8 × 16.3 мм
- Вес: 191 г
- Емкость: 2 Тб
- Напряжение питания: USB DC 5 В (от устройства)
- Рабочий температурный режим: 5°C ~ 55°C
- Тип накопителя: 2,5" HDD
- Сертификация: CE / FCC / BSMI / KC / RCM / EAC
- Интерфейс: USB 3.0 (совместим с USB 2.0)
- Режим энергосбережения: 10 минут
- Резервирование данных нажатием кнопки: да
Совместимые ОС:
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 10
- Mac OS X 10.7или более поздней версии
- Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии