Внешний HDD диск Transcend 2TB StoreJet 25C3S, USB Type-C
Код товара:УТ-00054966
Артикул:TS2TSJ25C3S
Товар не найден
Характеристики
Тип накопителяHDD
Объем памяти, Гб2000
ИнтерфейсUSB 3.1 Gen 1
Описание
Классический внешний 2.5" HDD в стильном алюминиевом корпусе пригодится для резервного копирования, хранения и транспортировки больших объемов данных (фото, видео и так далее). Интерфейс USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи информации, в комплекте идут 2 кабеля: USB-С/-C и USB-A/-C. Программное обеспечение Transcend Elite позволяет надежно зашифровать весь диск или отдельные файлы на нем. Оно также поддерживает такие функции как автоматическое резервное копирование и восстановление данных.
Технические характеристики
Размеры
- Размеры: 114.5 x 78.5 х 9.95 мм
- Вес 133 g
Интерфейс
- Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
- Кабели: USB Type C - USB Type A, USB Type C - USB Type C
Хранилище
- Емкость: 2 ТБ*
Тип накопителя
- 2.5" HDD
Рабочая обстановка
- Рабочая температура: 5 ~ 55°C
- Рабочее напряжение: 5В
Сертификация
- CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Операционная система
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии
* Обратите внимание на то, что реальная емкость может отличаться из-за различных стандартов измерения в операционной системе компьютера.