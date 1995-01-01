Классический внешний 2.5" HDD в стильном алюминиевом корпусе пригодится для резервного копирования, хранения и транспортировки больших объемов данных (фото, видео и так далее). Интерфейс USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи информации, в комплекте идут 2 кабеля: USB-С/-C и USB-A/-C. Программное обеспечение Transcend Elite позволяет надежно зашифровать весь диск или отдельные файлы на нем. Оно также поддерживает такие функции как автоматическое резервное копирование и восстановление данных.

Технические характеристики

Размеры

Размеры: 114.5 x 78.5 х 9.95 мм

114.5 x 78.5 х 9.95 мм Вес 133 g

Интерфейс

Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1

Кабели: USB Type C - USB Type A, USB Type C - USB Type C

Хранилище

Емкость: 2 ТБ*

Тип накопителя

2.5" HDD

Рабочая обстановка

Рабочая температура: 5 ~ 55°C

5 ~ 55°C Рабочее напряжение: 5В

Сертификация

CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC

Операционная система

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10

Mac OS X 10.7 или более поздней версии

Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии

* Обратите внимание на то, что реальная емкость может отличаться из-за различных стандартов измерения в операционной системе компьютера.