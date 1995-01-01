Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Внешний HDD диск Transcend 2TB StoreJet 25C3S, USB Type-C

  • 2TB StoreJet 25C3S, USB Type-C
  • 2TB StoreJet 25C3S, USB Type-C
  • 2TB StoreJet 25C3S, USB Type-C
  • 2TB StoreJet 25C3S, USB Type-C
  • 2TB StoreJet 25C3S, USB Type-C
Код товара:УТ-00054966
Артикул:TS2TSJ25C3S

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Классический внешний 2.5" HDD в стильном алюминиевом корпусе пригодится для резервного копирования, хранения и транспортировки больших объемов данных (фото, видео и так далее). Интерфейс USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи информации, в комплекте идут 2 кабеля: USB-С/-C и USB-A/-C. Программное обеспечение Transcend Elite позволяет надежно зашифровать весь диск или отдельные файлы на нем. Оно также поддерживает такие функции как автоматическое резервное копирование и восстановление данных.

Технические характеристики

Размеры

  • Размеры: 114.5 x 78.5 х 9.95 мм
  • Вес 133 g
Интерфейс
  • Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
  • Кабели: USB Type C - USB Type A, USB Type C - USB Type C
Хранилище
  • Емкость: 2 ТБ*
Тип накопителя
  • 2.5" HDD
Рабочая обстановка
  • Рабочая температура: 5 ~ 55°C
  • Рабочее напряжение: 5В
Сертификация
  • CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Операционная система
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 10
  • Mac OS X 10.7 или более поздней версии
  • Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии
* Обратите внимание на то, что реальная емкость может отличаться из-за различных стандартов измерения в операционной системе компьютера.