Описание

Transcend StoreJet 25M3 - внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов.

Надежный и портативный

Портативный жесткий диск StoreJet 25M3 имеет прочный и надежный корпус. Накопитель позволит вам с легкостью хранить и делиться файлами, где бы вы ни находились. Два варианта расцветки, хаки и серая сталь. Пусть хранение данных будет стильным!

Надежная защита от ударов

Трехступенчатая защита от ударов StoreJet 25M3 соответствует военным стандартам США защиты от падения MIL-STD-810G и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового чехла, внутреннего демпфирующуего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса.

USB Type-A: прочный и надёжный разъем

Портативный жесткий диск StoreJet 25M3 имеет разъем USB Type-A, который выдерживает до 10 тысяч циклов подключений-отключений, гарантируя надежную защиту ваших файлов.

Молниеносная скорость передачи

Оснащенный интерфейсом USB 3.1 Gen 1, StoreJet 25M3 демонстрирует невероятно высокую скорость работы, показывая скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Большая емкость. Сохраните все, что захотите.

StoreJet 25M3 подходит для устройств под управлением ОС Mac и Windows. Максимальная емкость накопителя в 4ТБ позволяет сохранять фотографии и видео в высоком качестве и видео, а также большое количество документов. Большая емкость и отличная совместимость делают накопитель идеальным решением для хранения ваших файлов!

Резервное копирование одним нажатием

StoreJet 25M3 оснащен кнопкой однократного автоматического резервного копирования, которая позволяет мгновенно создать резервную копию ваших данных всего одним нажатием*. С помощью этой же кнопки пользователь может повторно подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема. *Требуется программное обеспечение Transcend Elite.

Экстремальная защита, повышенная безопасность

Устройства хранения Transcend имеют эксклюзивные функции безопасности и блокировки накопителя. С помощью программного обеспечения Transcend Elite вы можете защитить свои данные соответствующим высоким стандартам информационной безопасности.

Характеристики: