Описание

Стильный, классический дизайн

Transcend StoreJet 25A3 отличается стильным дизайном корпуса, который доступен в классическом черном и глянцево-белом исполнении. Этот внешний жесткий диск выполнен в классическом стиле и способен удовлетворить даже самый взыскательный вкус.

Внутренняя система подвеса

Под стильной оболочкой скрывается чрезвычайно эффективная система демпфирующего подвеса. Внутренний резиновый амортизатор может эффективно защитить жесткий диск, смягчив силу удара в случае падения.

Резервное копирование по одному нажатию кнопки

StoreJet 25A3 поддерживает функцию резервного копирования по одному нажатию на кнопку*. С помощью этой же кнопки пользователь может отключить и снова подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема.

*Функция работает только при наличии установленного ПО Transcend Elite.

Программное обеспечение

Transcend Elite — это современное программное обеспечение для управления данными, которое позволяет упорядочивать, защищать и обновлять файлы на вашем накопителе Transcend.

RecoveRx — это бесплатная утилита для поиска и восстановления удаленных файлов, таких как цифровые фотографии, документы, аудио и видео.

Технические характеристики

Размеры

Размеры: 130.6 х 80.1 х 15 мм

130.6 х 80.1 х 15 мм Вес 196 g

Интерфейс

Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1

Кабель: micro USB - USB Type A

Хранилище

Емкость: 2 ТБ*

Тип накопителя

2.5" HDD

Рабочая обстановка

Рабочая температура: 5 ~ 55°C

5 ~ 55°C Рабочее напряжение: 5В

Сертификация

CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC

Операционная система

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10

Mac OS X 10.7 или более поздней версии

Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии

* Обратите внимание на то, что реальная емкость может отличаться из-за различных стандартов измерения в операционной системе компьютера.