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Внешний HDD диск Transcend 2TB StoreJet 25A3K

  • 2TB StoreJet 25A3K
  • 2TB StoreJet 25A3K
  • 2TB StoreJet 25A3K
  • 2TB StoreJet 25A3K
  • 2TB StoreJet 25A3K
Код товара:УТ-00054962
Артикул:TS2TSJ25A3K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стильный, классический дизайн
Transcend StoreJet 25A3 отличается стильным дизайном корпуса, который доступен в классическом черном и глянцево-белом исполнении. Этот внешний жесткий диск выполнен в классическом стиле и способен удовлетворить даже самый взыскательный вкус.

Внутренняя система подвеса
Под стильной оболочкой скрывается чрезвычайно эффективная система демпфирующего подвеса. Внутренний резиновый амортизатор может эффективно защитить жесткий диск, смягчив силу удара в случае падения.

Резервное копирование по одному нажатию кнопки
StoreJet 25A3 поддерживает функцию резервного копирования по одному нажатию на кнопку*. С помощью этой же кнопки пользователь может отключить и снова подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема.
*Функция работает только при наличии установленного ПО Transcend Elite.

Программное обеспечение
Transcend Elite — это современное программное обеспечение для управления данными, которое позволяет упорядочивать, защищать и обновлять файлы на вашем накопителе Transcend.
RecoveRx — это бесплатная утилита для поиска и восстановления удаленных файлов, таких как цифровые фотографии, документы, аудио и видео.

Технические характеристики

Размеры

  • Размеры: 130.6 х 80.1 х 15 мм
  • Вес 196 g
Интерфейс
  • Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
  • Кабель: micro USB - USB Type A
Хранилище
  • Емкость: 2 ТБ*
Тип накопителя
  • 2.5" HDD
Рабочая обстановка
  • Рабочая температура: 5 ~ 55°C
  • Рабочее напряжение: 5В
Сертификация
  • CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Операционная система
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 10
  • Mac OS X 10.7 или более поздней версии
  • Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии
* Обратите внимание на то, что реальная емкость может отличаться из-за различных стандартов измерения в операционной системе компьютера.