Внешний HDD диск Transcend 2TB StoreJet 25A3K
Код товара : УТ-00054962
Артикул : TS2TSJ25A3K
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Гарантия производителя 3 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.304
Объем памяти
2000
Описание
Стильный, классический дизайн
Transcend StoreJet 25A3 отличается стильным дизайном корпуса, который доступен в классическом черном и глянцево-белом исполнении. Этот внешний жесткий диск выполнен в классическом стиле и способен удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Внутренняя система подвеса
Под стильной оболочкой скрывается чрезвычайно эффективная система демпфирующего подвеса. Внутренний резиновый амортизатор может эффективно защитить жесткий диск, смягчив силу удара в случае падения.
Резервное копирование по одному нажатию кнопки
StoreJet 25A3 поддерживает функцию резервного копирования по одному нажатию на кнопку*. С помощью этой же кнопки пользователь может отключить и снова подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема.
*Функция работает только при наличии установленного ПО Transcend Elite.
Программное обеспечение
Transcend Elite — это современное программное обеспечение для управления данными, которое позволяет упорядочивать, защищать и обновлять файлы на вашем накопителе Transcend.
RecoveRx — это бесплатная утилита для поиска и восстановления удаленных файлов, таких как цифровые фотографии, документы, аудио и видео.
Технические характеристики
Размеры
- Размеры: 130.6 х 80.1 х 15 мм
- Вес 196 g
- Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1
- Кабель: micro USB - USB Type A
- Емкость: 2 ТБ*
- 2.5" HDD
- Рабочая температура: 5 ~ 55°C
- Рабочее напряжение: 5В
- CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии