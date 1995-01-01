Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25H3 1TB USB 3.1, синий

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Код товара: УТ-00042187 Артикул: TS1TSJ25H3B Код товара: УТ-00042187 Артикул: TS1TSJ25H3B Тип накопителя HDD Объем памяти, Гб 1000 Интерфейс USB 3.1 Gen 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип накопителя HDD Объем памяти, Гб 1000 Интерфейс USB 3.1 Gen 1 Описание Основные особенности: Защищён от ударов по армейским стандартам*

Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с)

Разъем: USB 3.0 Micro B

Обратная совместимость с Hi-Speed USB 2.0

Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов

Надежный нескользящий резиновый корпус

Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска

Кнопка быстрого переподключения позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения

Автоматическое резервирование нажатием кнопки**

256-битное AES шифрование**

Эксклюзивное программное обеспечение для управления данными Transcend Elite * Отвечает стандартам на падение армии США U.S MIL-STD-810G 516.6. Transcend не несет ответственности за данные, утраченные в результате неправильного использования.

** Чтобы воспользоваться этой функцией (функциями) необходимо задействовать программное обеспечение Transcend Elite. Характеристики: Размеры: 131.8 × 80.8 × 16.3 мм

Вес: 191 г

Емкость: 1 Тб

Напряжение питания: USB DC 5 В (от устройства)

Рабочий температурный режим: 5°C ~ 55°C

Тип накопителя: 2,5" HDD

Сертификация: CE / FCC / BSMI / KC / RCM / EAC

Интерфейс: USB 3.0 (совместим с USB 2.0)

Режим энергосбережения: 10 минут

Резервирование данных нажатием кнопки: да Совместимые ОС: Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 10

Mac OS X 10.7или более поздней версии

Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии Видео Наш обзор

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