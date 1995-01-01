Внешний 2.5" HDD диск Transcend StoreJet 25C3N выполнен в прочном и компактном корпусе из полированного матового алюминия. Интерфейс USB 3.1 Gen 1 (Micro B) обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 5 Гбит/с. StoreJet 25C3N подходит для устройств под управлением ОС Mac и Windows. Емкость накопителя в 1 Тб позволяет сохранять фотографии и видео в высоком качестве, а также хранить большое количество документов. Благодаря программному обеспечению Transcend Elite вы можете с легкостью сохранять резервные копии данных из таких облачных хранилищ, как Dropbox и Google Drive.

Характеристики