Внешний HDD диск Transcend 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
Код товара : УТ-00071476
Артикул : TS1TSJ25C3N
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 3 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Внешний 2.5" HDD диск Transcend StoreJet 25C3N выполнен в прочном и компактном корпусе из полированного матового алюминия. Интерфейс USB 3.1 Gen 1 (Micro B) обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 5 Гбит/с. StoreJet 25C3N подходит для устройств под управлением ОС Mac и Windows. Емкость накопителя в 1 Тб позволяет сохранять фотографии и видео в высоком качестве, а также хранить большое количество документов. Благодаря программному обеспечению Transcend Elite вы можете с легкостью сохранять резервные копии данных из таких облачных хранилищ, как Dropbox и Google Drive.
Характеристики
- Размеры: 114.5 х 78.5 x 9.95 мм
- Вес: 136 г
- Цвет: стальной серый
- Интерфейс: micro USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps), в комплекте кабель Micro-USB 3.1 - USB Type-A
- Емкость: 1 Тб
- Формат: 2.5" HDD
- Температура эксплуатации 5°~ 55° C
- Рабочее напряжение: 5В
- Сертификация: CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
- Гарантия: 3 года
- Системные требования: ОС Microsoft Windows 7 или более поздней версии, macOS 10.10 или более поздней версии