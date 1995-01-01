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Внешний HDD диск Transcend 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B

  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
  • 1TB StoreJet 25C3N, USB 3.1 Micro B
Код товара:УТ-00071476
Артикул:TS1TSJ25C3N

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Внешний 2.5" HDD диск Transcend StoreJet 25C3N выполнен в прочном и компактном корпусе из полированного матового алюминия. Интерфейс USB 3.1 Gen 1 (Micro B) обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 5 Гбит/с. StoreJet 25C3N подходит для устройств под управлением ОС Mac и Windows. Емкость накопителя в 1 Тб позволяет сохранять фотографии и видео в высоком качестве, а также хранить большое количество документов. Благодаря программному обеспечению Transcend Elite вы можете с легкостью сохранять резервные копии данных из таких облачных хранилищ, как Dropbox и Google Drive.

Характеристики

  • Размеры: 114.5 х 78.5 x 9.95 мм
  • Вес: 136 г
  • Цвет: стальной серый
  • Интерфейс: micro USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps), в комплекте кабель Micro-USB 3.1 - USB Type-A
  • Емкость: 1 Тб
  • Формат: 2.5" HDD
  • Температура эксплуатации 5°~ 55° C
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Сертификация: CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
  • Гарантия: 3 года
  • Системные требования: ОС Microsoft Windows 7 или более поздней версии, macOS 10.10 или более поздней версии